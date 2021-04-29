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Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı!
Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan yoğunlukla ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Normalde bu nüfus Bodrum için 2025 yılında tahmin ediliyordu ama salgın 4 sene geri çekti. Hazırlıkları yapamadan birdenbire kaosla karşılaştık" dedi. Aras, "En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve artırması" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 29.04.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 15:05
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Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı
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Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı
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Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı
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Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı
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Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı