29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı!

Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı!

Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan yoğunlukla ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Normalde bu nüfus Bodrum için 2025 yılında tahmin ediliyordu ama salgın 4 sene geri çekti. Hazırlıkları yapamadan birdenbire kaosla karşılaştık" dedi. Aras, "En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve artırması" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 15:05
  • 1
  • 28
Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı
Bodrum ve Marmaris'te tam kapanma öncesi yoğunluk arttı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, turizm merkezi Bodrum'a gelmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı
Bodrum ve Marmaris'te tam kapanma öncesi yoğunluk arttı

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçe girişinde araçlarıyla yoğunluk oluşturuyor. Kara yolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ekiplerince müdahale ediliyor.

  • 3
  • 28
Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı
Bodrum ve Marmaris'te tam kapanma öncesi yoğunluk arttı

Trafikteki yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi. Bodrum şehirler arası otobüs terminalinde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

  • 4
  • 28
Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı
Bodrum ve Marmaris'te tam kapanma öncesi yoğunluk arttı

Marmaris ilçesinde de yoğunluk arttı. Trafik ekipleri, ilçe girişlerinde denetimlerini sıkılaştırdı.

  • 5
  • 28
Bodrum ve Marmaris'te "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı
Bodrum ve Marmaris'te tam kapanma öncesi yoğunluk arttı

Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyede düzenlediği basın toplantısında 'tam kapanma' nedeniyle yaşanan yoğunluk hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı. Başkan Aras, pandemi nedeniyle 500 bini aşan nüfusun kaosa neden olduğuna dikkat çekti.