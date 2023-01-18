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Haberler Galeri Hafızlık sınav sonuçları için gözler Diyanet'te! 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?

Hafızlık sınav sonuçları için gözler Diyanet'te! 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2023 1. dönem hafızlık sınavı 13 Ocak'ta sona erdi. Binlerce adayın katılım sağladığı hafızlık sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Hafızlık belgesi alabilmek için sınava katılan adaylar, Diyanet'ten gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Hafızlık sınav sonucu nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 12:18
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Hafızlık sınav sonuçları için gözler Diyanet’te! 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?

Kur'an kurslarında eğitim alan ve kendi imkanlarıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen binlerce kişi, 2023 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen hafızlık sınavına katıldı. 2-13 Ocak tarihlerinde yapılan sınavda gözler sonuçlara çevrildi. Diyanet tarafından yayımlanan duyuru ile sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Hafızlık sınav sonucu nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hafızlık sınav sonuçları için gözler Diyanet’te! 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2-13 Ocak'ta gerçekleştirilen 2023 1. dönem hafızlık sınav sonuçları 30 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.

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Hafızlık sınav sonuçları için gözler Diyanet’te! 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

15. Adaylar; "Hafızlık Tespit Sınavı" sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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Hafızlık sınav sonuçları için gözler Diyanet’te! 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?

BARAJ PUANI KAÇ?

Sözlü olarak yapılan Hafızlık Tespit Sınavı'ndan 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak.

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Hafızlık sınav sonuçları için gözler Diyanet’te! 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?

HAFIZLIK BELGELERİ NEREDEN ALINACAK?

Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin "Hafızlık Belgeleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını dışarıdan kendi imkânlarıyla tamamlayanların "Hafızlık Belgeleri" ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.