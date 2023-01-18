Hafızlık sınav sonuçları için gözler Diyanet’te! 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?

Kur'an kurslarında eğitim alan ve kendi imkanlarıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen binlerce kişi, 2023 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen hafızlık sınavına katıldı. 2-13 Ocak tarihlerinde yapılan sınavda gözler sonuçlara çevrildi. Diyanet tarafından yayımlanan duyuru ile sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Hafızlık sınav sonucu nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...