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Hafızlık sınav sonuçları için gözler Diyanet'te! 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2023 1. dönem hafızlık sınavı 13 Ocak'ta sona erdi. Binlerce adayın katılım sağladığı hafızlık sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Hafızlık belgesi alabilmek için sınava katılan adaylar, Diyanet'ten gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Hafızlık sınav sonucu nereden öğrenilir? İşte cevaplar...