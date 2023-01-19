20 Ocak 2023, Cuma
26 ilde bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanının yayımlanmasının ardından detaylar, araştırılmaya başlandı. Polis Akademisi Başkanlığı 26 ilde 1.250 bekçi alımı yapacak. Peki, bekçi alımı 2023 başvurusu ne zaman, şartları neler?, "Çarşı mahalle bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? İşte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 15:20
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