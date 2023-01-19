20 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 26 ilde bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

26 ilde bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanının yayımlanmasının ardından detaylar, araştırılmaya başlandı. Polis Akademisi Başkanlığı 26 ilde 1.250 bekçi alımı yapacak. Peki, bekçi alımı 2023 başvurusu ne zaman, şartları neler?, "Çarşı mahalle bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 15:20
  • 1
  • 10
26 ilde bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

Polis Akademisi Başkanlığı, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği 2023/1. Dönem ile ilgili başvuru tarihlerini duyurdu. 26 ilde yapılacak olan alımda toplam 1250 kişi istihdam edilecek. Yapılan duyurunun ardından başvuru yapmak isteyenler, "Bekçi alımı 2023 başvuru ne zaman, şartları neler? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, e-Devlet bekçi alımı başvuru ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
26 ilde bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

26 İLDE BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU NE ZAMAN?

Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

e-DEVLET BAŞVURU EKRANI

  • 3
  • 10
26 ilde bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından bekçilik 2023 sınav başvuru ücreti olan 680 TL, 18.01.2023 saat 09.00'dan 03.02.2023 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

  • 4
  • 10
26 ilde bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • 5
  • 10
26 ilde bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.