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MEB'den Üzen Tatil Kararı! 1-12. Sınıflar ve Anaokulları İçin Tatil Tarihleri Belli Oldu!

2024 MEB takvimine göre belirlenen ara tatil tarihleri, özellikle Nisan ayındaki tatilin Ramazan Bayramı ile çakışmasıyla öğrenci ve veliler arasında endişe ve merak uyandırmış durumda. Nisan ayındaki ara tatilin bayramla aynı tarihe denk gelmesi, tatilin iptal olacağı endişesini beraberinde getiriyor. Ancak, 2024 yılı ikinci dönem eğitim öğretim takvimine göre, 9 günlük ara tatilin Nisan ayı içerisinde gerçekleştirileceği belirtilmiş durumda.

Giriş Tarihi: 15.03.2024 07:43
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MEB’den Üzen Tatil Kararı! 1-12. Sınıflar ve Anaokulları İçin Tatil Tarihleri Belli Oldu!

Okullarda yaklaşan ara tatil, öğrenciler ve veliler arasında büyük bir merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 2023-2024 MEB takvimi doğrultusunda, ikinci ara tatilin Nisan ayı içerisinde gerçekleşeceği biliniyor. Ancak bu kez, Ramazan Bayramı tarihleriyle çakışması, tatilin yapılıp yapılmayacağı konusunda bazı soruları gündeme getirdi.

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MEB’den Üzen Tatil Kararı! 1-12. Sınıflar ve Anaokulları İçin Tatil Tarihleri Belli Oldu!

İKİNİC ARA TATİL 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı takvimine göre 9 günlük ikinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı'nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor.

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MEB’den Üzen Tatil Kararı! 1-12. Sınıflar ve Anaokulları İçin Tatil Tarihleri Belli Oldu!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci ara tatillerin iptal olabileceğine dair sinyaller verdi. İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor." dedi.

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MEB’den Üzen Tatil Kararı! 1-12. Sınıflar ve Anaokulları İçin Tatil Tarihleri Belli Oldu!

ARA TATİL KALKIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz" ifadelerine yer verdi.

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MEB’den Üzen Tatil Kararı! 1-12. Sınıflar ve Anaokulları İçin Tatil Tarihleri Belli Oldu!

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.