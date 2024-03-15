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MEB'den Üzen Tatil Kararı! 1-12. Sınıflar ve Anaokulları İçin Tatil Tarihleri Belli Oldu!
2024 MEB takvimine göre belirlenen ara tatil tarihleri, özellikle Nisan ayındaki tatilin Ramazan Bayramı ile çakışmasıyla öğrenci ve veliler arasında endişe ve merak uyandırmış durumda. Nisan ayındaki ara tatilin bayramla aynı tarihe denk gelmesi, tatilin iptal olacağı endişesini beraberinde getiriyor. Ancak, 2024 yılı ikinci dönem eğitim öğretim takvimine göre, 9 günlük ara tatilin Nisan ayı içerisinde gerçekleştirileceği belirtilmiş durumda.