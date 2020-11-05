MEB'den son dakika! Okullar ne zaman açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar için flaş açıklama...

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı ve pazar yerlerinden daha güvenli olduğunu ispat etmek için fırsatlarının olduğunu ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Bizim koronavirüs süresince yaptığımız her işin bir simülasyona, modellemeye bağlı olduğunu analizler yaparak bu işleri yaptığımızı hususen belirtmek isterim. Tek bir çocuğumuzun, öğretmenimizin zarar görmesi bizi yaralar. Bundan dolayı adım adım öğretmenlerimizi ile birlikte 'Okulum Temiz' projesini yürütüyoruz. Denetmenlerimiz okulları tek tek dolaşıp her okulun durumuna bakıp, gereken neyse bunları yapıyorlar. Çok büyük emek veriyorlar.