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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB'den son dakika! Okullar ne zaman açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar için flaş açıklama... MEB'den son dakika! Okullar ne zaman açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar için flaş açıklama...
Eğitimin kademeli olarak başlamasının ardından, ortaokul 6,7 ve lise 10,11. sınıflar için alınacak karar bekleniyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan diğer sınıflar için çalışmaların sürdüğünü ve karar alacaklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Son olarak 5. ve 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlama kararı alınmıştı. İşte, okullar ne zaman açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar için flaş açıklama...
Giriş Tarihi: 05.11.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 18:54
Okullar ne zaman açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk kademeli olarak okulların açılmasında 3. aşamayı geride bıraktıklarını açıkladı. İlk olarak 21 Eylül'de okul öncesi ve 1. sınıflar okullara dönüş yapmıştı. 2 Kasım'da ise 5. ve 9. sınıflar için yüz yüze eğitim kararı alınmıştı. Mart ayından bu yana evlerinde eğitimini sürdüren ortaokul ve lise öğrencileri için 23 Kasım'da okulların açılması bekleniyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar için flaş açıklama...
GALERİ DEVAM EDİYOR DİĞER SINIFLARDA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası okulların durumuyla ilgili şunları söyledi;
Salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetine ara verdirdiğimiz veya sınırlandırdığımız pek çok alanda normalleşme adımlarını atmıştık. Son kabine toplantımızda okullarımızdaki sınıflarımızın bir kısmında daha eğitim-öğretimin yüz yüze başlaması kararını kamuoyu ile paylaşmıştım. Bugüne kadar uygulamalar sürecin çok ciddi bir sorunla karşılaşılmadan ilerlediğini gösteriyor. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz."
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı ve pazar yerlerinden daha güvenli olduğunu ispat etmek için fırsatlarının olduğunu ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:
"Bizim koronavirüs süresince yaptığımız her işin bir simülasyona, modellemeye bağlı olduğunu analizler yaparak bu işleri yaptığımızı hususen belirtmek isterim. Tek bir çocuğumuzun, öğretmenimizin zarar görmesi bizi yaralar. Bundan dolayı adım adım öğretmenlerimizi ile birlikte 'Okulum Temiz' projesini yürütüyoruz. Denetmenlerimiz okulları tek tek dolaşıp her okulun durumuna bakıp, gereken neyse bunları yapıyorlar. Çok büyük emek veriyorlar.
Bu işi nasıl daha iyi yaparız diye görüşüyoruz. Salgının yükselişte olduğu bu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı ve pazar yerlerinden niye daha güvenli olduğunu ispat etmek için fırsatımız oldu. Okulum temiz belgesini öğrencilere, öğretmenlere, servisçilere, kantincilere yolu okuldan geçen geçmeyen herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Okullarla ilgili velilerimizin beklentisini çok daha yüksek seviyede karşılayacak noktaya geleceğiz. Biz okullar açılırsa velilerin yüzde 34 oranında katılım göstereceği söylendi. Ama yüzde 80'leri aşan bir katılım var."
MEB OKUL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını döneminde yapılacak ölçme ve değerlendirme uygulamalarını belirledi. Köy okullarının bulunduğu, haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda sınavlar, salgından önce olduğu gibi yapılacak. Haftada 2 gün yüz yüze eğitimle veya tamamen uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler, okul ortamında sınava alınacak.