MEB'den son dakika duyuru geldi! Öğretmenlere ara tatil ve seminer kararı çıktı! 2023-2024 Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen seminerleri ile ilgili beklenen açıklamayı yaparak kasım ayındaki ara tatilin detaylarını duyurdu. Pandemi dönemi ve sonrasında öğretmenlerin kişisel gelişimlerini desteklemek ve güncel müfredat hakkında bilgilendirmek amacıyla yapılan mesleki çalışmalar, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yürütülüyordu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.10.2023
07:33 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
07:33
Öğretmen seminerleri, öğretmenlerin mesleki kariyerlerine katkıda bulunmak, değişen müfredat ve konu başlıkları hakkında güncel bilgilendirmeler sağlamak amacıyla oldukça önemli bir rol oynuyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başlamış olurken, ilk ara tatil sonrası bu seminerlere odaklanılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, "Mesleki Çalışma Dönemi" konulu yazısı ile öğretmen seminerlerinin uygulanmasına dair detayları paylaştı. Peki 2023-2024 Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak?
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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili aldığı kararı okullara gönderdiği yazı ile duyurdu. "Mesleki Çalışma Dönemi" konulu yazıda Bakanlığıa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin seminer tarihlerinde görevli oldukları okulda olması gerektiği vurgulandı.
2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk öğretmen seminerleri okul ortamında yüz yüze olarak gerçekleştirilecek . Okullarda fiziki olarak yapılacak seminerlere öğretmenler ile beraber idarecilerde katılacak.
KASIM SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bakanlığın takvimine göre okullarda ilk dönem Kasım ara tatilinde seminerler düzenlenecek. Seminerler 5 gün boyunca devam edecek. Öğretmenler ara tatillerde görev yaptıkları okullarda olacak.
Karar yazısıyla birlikte iletilen çalışma programına göre ise, yönetici ve öğretmenler 5 gün boyunca saat 09.30 ile 13.00 arasında yapılacak canlı sunumlara katılacak ardından okul ve kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmalarını değerlendirerek gerekli planlamalarını yapacak.
MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Öğrencilerin tatil yaptığı bazı tarihlere göre mesleki seminerler düzenleniyor. Öğretmen ve öğrenciler için 2023-2024 eğitim öğretim takvimi şu şekilde;.
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.