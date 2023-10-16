MEB’den son dakika duyuru geldi! Öğretmenlere ara tatil ve seminer kararı çıktı! 2023-2024 Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi?

KASIM SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlığın takvimine göre okullarda ilk dönem Kasım ara tatilinde seminerler düzenlenecek. Seminerler 5 gün boyunca devam edecek. Öğretmenler ara tatillerde görev yaptıkları okullarda olacak.

Karar yazısıyla birlikte iletilen çalışma programına göre ise, yönetici ve öğretmenler 5 gün boyunca saat 09.30 ile 13.00 arasında yapılacak canlı sunumlara katılacak ardından okul ve kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmalarını değerlendirerek gerekli planlamalarını yapacak.