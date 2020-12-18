Son dakika... Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil ile yarıyıl tatili birleşti mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçen öğrenciler, yıl sonuna yaklaşmamız ile birlikte yüz yüze eğitimin başlangıç tarihini ve yarıyıl tatilini araştırıyordu. MEB'in yaptığı duyuru ile detaylar belli oldu. Peki, yarıyıl tatili ile ara tatil birleşti mi? 2020-2021 sömestr tatili ne zaman, kaç gün olacak? İşte cevaplar...