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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Yarıyıl tatili ile ara tatil birleşti mi? 2020-2021 sömestr tatili ne zaman, kaç gün olacak? MEB son dakika: Yarıyıl tatili ile ara tatil birleşti mi? 2020-2021 sömestr tatili ne zaman, kaç gün olacak? Son dakika... Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler online eğitime geçmişti. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitimin 22 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı. Milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından merak edilen yarıyıl tatili ile ilgili de MEB'den açıklama geldi. 2020-2021 yarıyıl tatili ile iligli detayları yazımızda ele aldık. Peki, yarıyıl tatili ile ara tatil birleşti mi? 2020-2021 sömestr tatili ne zaman, kaç gün olacak? İşte haberin ayrıntıları... Giriş Tarihi: 18.12.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 12:52
Son dakika... Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil ile yarıyıl tatili birleşti mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçen öğrenciler, yıl sonuna yaklaşmamız ile birlikte yüz yüze eğitimin başlangıç tarihini ve yarıyıl tatilini araştırıyordu. MEB'in yaptığı duyuru ile detaylar belli oldu. Peki, yarıyıl tatili ile ara tatil birleşti mi? 2020-2021 sömestr tatili ne zaman, kaç gün olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIYIL TATİLİ İLE ARA TATİL BİRLEŞTİ Mİ?
MEB tarafından yapılan açıklamada, bu sene yarıyıl tatili ile ikinci dönemdekibir haftalık ara tatilin birleştirildiği duyuruldu.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.