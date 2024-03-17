MEB’den Öğle Arası Sürprizi! O İllerde Ders Yok! Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar dahil!

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne yaklaşılırken, 18 Mart'taki tatil durumu büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle Çanakkale'de okulların tatil olup olmayacağına dair birçok kişi bekleyiş içine girdi. Ancak Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 18 Mart tarihinde okulların tatil edilmeyeceği belirtildi. İşte öğrenci ve velilerin merakla beklediği haberin detayları...