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Haberler Galeri MEB'den Öğle Arası Sürprizi! O İllerde Ders Yok! Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar dahil!

MEB'den Öğle Arası Sürprizi! O İllerde Ders Yok! Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar dahil!

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim camiasını ve milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli bir karar aldı. 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yaklaşmasıyla birlikte, özellikle okulların tatil olup olmayacağı konusu gündemde yer almaya başladı. Peki 18 Mart Pazartesi okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 17.03.2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 17:10
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MEB’den Öğle Arası Sürprizi! O İllerde Ders Yok! Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar dahil!

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne yaklaşılırken, 18 Mart'taki tatil durumu büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle Çanakkale'de okulların tatil olup olmayacağına dair birçok kişi bekleyiş içine girdi. Ancak Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 18 Mart tarihinde okulların tatil edilmeyeceği belirtildi. İşte öğrenci ve velilerin merakla beklediği haberin detayları...

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MEB’den Öğle Arası Sürprizi! O İllerde Ders Yok! Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar dahil!

18 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'nin milli mücadele ruhunu ve tarihi önemini hatırlatmak adına gerçekleştirilen Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü yaklaşırken, Çanakkale'deki okullar özel bir hazırlık sürecine girmiş durumda.

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MEB’den Öğle Arası Sürprizi! O İllerde Ders Yok! Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar dahil!

Çanakkale Valiliği'nin açıklamasına göre, 18 Mart Pazartesi günü tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında dersler bir günlük olarak durdurulacak. Bu karar, Çanakkale'nin tarihindeki önemli dönemeçlere verdiği değeri ve bu önemli günleri anma geleneğini sürdürme çabasını yansıtıyor.

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MEB’den Öğle Arası Sürprizi! O İllerde Ders Yok! Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar dahil!

Öğrenciler, bu tatil fırsatını kullanarak tarihi daha yakından tanıma ve Çanakkale atmosferini daha derinden hissetme şansına sahip olacaklar. Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin coşkusu, 18 Mart'ta öğrencilerin ve tüm vatandaşların yüreğinde yaşayacak.

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MEB’den Öğle Arası Sürprizi! O İllerde Ders Yok! Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar dahil!

Diğer İllerdeki Durum

Ancak diğer illerdeki okulların bu tarihte tatil olup olmayacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.