HaberlerGaleriMEB'den Öğle Arası Sürprizi! O İllerde Ders Yok! Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar dahil!
MEB'den Öğle Arası Sürprizi! O İllerde Ders Yok! Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar dahil!
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim camiasını ve milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli bir karar aldı. 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yaklaşmasıyla birlikte, özellikle okulların tatil olup olmayacağı konusu gündemde yer almaya başladı. Peki 18 Mart Pazartesi okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 17.03.2024 17:10Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 17:10