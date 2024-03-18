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1 Ayda Peş Peşe 4 Tatil! MEB'den Anaokulu, Kreş ve Tüm Sınıflara Müjde!
Öğrenciler için verimli bir eğitim öğretim döneminin ardından, şimdi keyifli bir tatil dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre, önümüzdeki aylarda öğrenciler dört kez tatil yapacaklar. Bu tatil fırsatları, öğrencilerin yoğun ders temposundan sonra dinlenmeleri ve eğlenmeleri için önemli bir mola sağlıyor.
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Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:33Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 07:33