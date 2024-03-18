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Haberler Galeri 1 Ayda Peş Peşe 4 Tatil! MEB'den Anaokulu, Kreş ve Tüm Sınıflara Müjde!

1 Ayda Peş Peşe 4 Tatil! MEB'den Anaokulu, Kreş ve Tüm Sınıflara Müjde!

Öğrenciler için verimli bir eğitim öğretim döneminin ardından, şimdi keyifli bir tatil dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre, önümüzdeki aylarda öğrenciler dört kez tatil yapacaklar. Bu tatil fırsatları, öğrencilerin yoğun ders temposundan sonra dinlenmeleri ve eğlenmeleri için önemli bir mola sağlıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 07:33
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1 Ayda Peş Peşe 4 Tatil! MEB’den Anaokulu, Kreş ve Tüm Sınıflara Müjde!

Mart ayı, öğrenciler için tatil döneminin başlangıcını müjdeliyor ve bu süreç Nisan ve Mayıs aylarında da devam ederek öğrencilere bol bol tatil yapma imkanı sunacak. Toplamda dört kez tatil yapacak olan öğrenciler, bu zaman dilimlerinde dinlenme fırsatı yakalayacaklar ve aynı zamanda aileleriyle daha fazla vakit geçirme şansına erişecekler.

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1 Ayda Peş Peşe 4 Tatil! MEB’den Anaokulu, Kreş ve Tüm Sınıflara Müjde!

İlk Tatil: 1 Nisan 2024

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle, 1 Nisan Pazartesi günü tatil ilan edildi. Bu, öğrencilere hafta sonuyla birleşerek üç gün tatil fırsatı sunacak.

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1 Ayda Peş Peşe 4 Tatil! MEB’den Anaokulu, Kreş ve Tüm Sınıflara Müjde!

İkinci Tatil: 8-12 Nisan 2024

Nisan'ın ikinci haftasında başlayacak olan bu tatil, toplamda beş gün sürecek. Hafta sonlarıyla birleştirildiğinde, öğrenciler ve öğretmenler dokuz gün boyunca dinlenme fırsatı bulacaklar. Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle, tüm okulların bu dönemde hafta boyunca tatil olması bekleniyor.

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1 Ayda Peş Peşe 4 Tatil! MEB’den Anaokulu, Kreş ve Tüm Sınıflara Müjde!

Üçüncü Tatil: 23 Nisan 2024

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ardından, okullar bir gün süreyle tatil edilecek. Öğrenciler bu özel günde, bayramın tadını çıkaracaklar.

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1 Ayda Peş Peşe 4 Tatil! MEB’den Anaokulu, Kreş ve Tüm Sınıflara Müjde!

Dördüncü Tatil: 1 Mayıs 2024

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, tüm kurumlar gibi okullar da tatil olacak. Öğrenciler ve öğretmenler, bu resmi tatilde dinlenme fırsatı bulacaklar.