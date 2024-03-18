1 Ayda Peş Peşe 4 Tatil! MEB’den Anaokulu, Kreş ve Tüm Sınıflara Müjde!

Mart ayı, öğrenciler için tatil döneminin başlangıcını müjdeliyor ve bu süreç Nisan ve Mayıs aylarında da devam ederek öğrencilere bol bol tatil yapma imkanı sunacak. Toplamda dört kez tatil yapacak olan öğrenciler, bu zaman dilimlerinde dinlenme fırsatı yakalayacaklar ve aynı zamanda aileleriyle daha fazla vakit geçirme şansına erişecekler.