HaberlerGaleriMEB'den Net Açıklama! Resmi ve Özel Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 11. ve 12. Sınıflar
MEB'den Net Açıklama! Resmi ve Özel Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 11. ve 12. Sınıflar
26-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ülke geneli ortak sınavlarda, öğrencilerin akademik başarılarını daha etkin bir şekilde değerlendirmek amacıyla köklü bir değişiklik yapılacak. Yeni sistem, öğrencilerin gelişimini daha kapsamlı ve adil bir şekilde takip etmeyi hedefliyor. İşte merak edilen detayları...
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Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:03Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 07:04