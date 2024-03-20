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Haberler Galeri MEB'den Net Açıklama! Resmi ve Özel Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 11. ve 12. Sınıflar

MEB'den Net Açıklama! Resmi ve Özel Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 11. ve 12. Sınıflar

26-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ülke geneli ortak sınavlarda, öğrencilerin akademik başarılarını daha etkin bir şekilde değerlendirmek amacıyla köklü bir değişiklik yapılacak. Yeni sistem, öğrencilerin gelişimini daha kapsamlı ve adil bir şekilde takip etmeyi hedefliyor. İşte merak edilen detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 07:04
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MEB’den Net Açıklama! Resmi ve Özel Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 11. ve 12. Sınıflar

Türkiye'nin eğitim sistemi, öğrencilerin bilgi ve düşüncelerini daha etkili bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla önemli bir değişim geçiriyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre, 26-27 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak olan ortak sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. Bu yeni yaklaşım, öğrencilerin gelişimini daha yakından takip etmeyi ve eğitimde tutarlılığı sağlamayı amaçlıyor.

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MEB’den Net Açıklama! Resmi ve Özel Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 11. ve 12. Sınıflar

Bakan Tekin'den Yeni Müfredat Açıklamaları

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında yürürlüğe girecek olan yeni müfredatla ilgili detaylı bilgiler verdi. Bakan Tekin, yapılan çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, her öğrenci için standart ve zorunlu derslerin müfredatta yer alacağını belirtti.

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MEB’den Net Açıklama! Resmi ve Özel Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 11. ve 12. Sınıflar

Müfredatın Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmasının ardından 1-5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

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MEB’den Net Açıklama! Resmi ve Özel Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 11. ve 12. Sınıflar

Öğrenci Seviyelerine Uygunluk ve Kademeli Uygulama

Yeni müfredatın hazırlık sürecinde öğrencilerin seviyelerine uygunluğunun öncelikli olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, değişikliklerin kademeli olarak hayata geçirileceğini ve öğrencilerin mağdur edilmemesi için detaylı bir planlama yapıldığını dile getirdi.

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MEB’den Net Açıklama! Resmi ve Özel Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 11. ve 12. Sınıflar

Bu değişikliklerin eğitim kalitesini artırmayı ve öğrenme sürecini daha etkin hale getirmeyi amaçladığını belirtti.