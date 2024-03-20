MEB’den Net Açıklama! Resmi ve Özel Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 11. ve 12. Sınıflar

Türkiye'nin eğitim sistemi, öğrencilerin bilgi ve düşüncelerini daha etkili bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla önemli bir değişim geçiriyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre, 26-27 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak olan ortak sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. Bu yeni yaklaşım, öğrencilerin gelişimini daha yakından takip etmeyi ve eğitimde tutarlılığı sağlamayı amaçlıyor.