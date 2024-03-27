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MEB'den Müjde! Okullarda 4,5 Gün Ders Yok! Anaokulundan Liseye...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son dakika açıklamaları, milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Öğrencilerin tatil özlemleri Mart ayında da devam ederken, yeni bir müjdeli haberin beklenişi sürüyor. Nisan ayında öğrenciler ve öğretmenler tatile doyamayacak. Nisan ayında beklenen tatil günleriyle ilgili detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:09
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MEB’den Müjde! Okullarda 4,5 Gün Ders Yok! Anaokulundan Liseye...

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyorlar. 31 Mart Pazar günü ise Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak olan oy verme işlemleri, sabah saat 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek.

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MEB’den Müjde! Okullarda 4,5 Gün Ders Yok! Anaokulundan Liseye...

Öğretmenlerin seçim görevlisi olmasıyla birlikte, okulların Pazartesi günü tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.

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MEB’den Müjde! Okullarda 4,5 Gün Ders Yok! Anaokulundan Liseye...

Geçtiğimiz yıllarda benzer durumlarda okulların tatil edilmesi hatırlanıyor, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili detaylar ve resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

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MEB’den Müjde! Okullarda 4,5 Gün Ders Yok! Anaokulundan Liseye...

Ayrıca, oy verme saatleri 32 ilde bir saat erkene alındı.

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MEB’den Müjde! Okullarda 4,5 Gün Ders Yok! Anaokulundan Liseye...

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.