MEB'den Müjde! Okullarda 4,5 Gün Ders Yok! Anaokulundan Liseye...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son dakika açıklamaları, milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Öğrencilerin tatil özlemleri Mart ayında da devam ederken, yeni bir müjdeli haberin beklenişi sürüyor. Nisan ayında öğrenciler ve öğretmenler tatile doyamayacak. Nisan ayında beklenen tatil günleriyle ilgili detaylar haberimizde...