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Büyükşehirlerde kaç aday yarışıyor? 31 Mart seçimine geri sayım başladı

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 15:43
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Büyükşehirlerde kaç aday yarışıyor? 31 Mart seçimine geri sayım başladı
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidiyor...
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Büyükşehirlerde kaç aday yarışıyor? 31 Mart seçimine geri sayım başladı
YSK, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için kayıtlı seçmen sayısını 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi.
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Büyükşehirlerde kaç aday yarışıyor? 31 Mart seçimine geri sayım başladı
Yapılan açıklamalarda seçmenlerden yüzde 50,59’u kadın, yüzde 49,41’i ise erkeklerden oluştuğu belirlendi.
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Büyükşehirlerde kaç aday yarışıyor? 31 Mart seçimine geri sayım başladı
Öte yandan 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak.
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Büyükşehirlerde kaç aday yarışıyor? 31 Mart seçimine geri sayım başladı
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce 23 Mart tarihi itibarıyla ölen, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan seçmenlere, sandık seçmen listelerinde ''oy kullanamaz'' şerhi verilecek.