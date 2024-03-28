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Haberler Galeri YSK seçim hazırlıklarını tamamladı! Türkiye önce büyükşehirlerde kazananları öğrenecek

YSK seçim hazırlıklarını tamamladı! Türkiye önce büyükşehirlerde kazananları öğrenecek

31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerine artık sayılı günler kalırken, YSK'da seçim hazırlıkları tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güvenli bir seçim için telefondan internete, bilgisayar sistemine kadar bütün hazıklarını yaparken, Türkiye 31 Mart akşamı ilk önce seçimi kazanan büyükşehir belediye başkanlarını öğrenecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 28.03.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 06:55
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YSK seçim hazırlıklarını tamamladı! Türkiye önce büyükşehirlerde kazananları öğrenecek

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için YSK ve partiler son hazırlıklarını yapıyor. Seçimin yönetimini yapan YSK herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

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YSK seçim hazırlıklarını tamamladı! Türkiye önce büyükşehirlerde kazananları öğrenecek

İşte yapılan o hazırlıklar:
SİSTEM TATBİKATLARI

Tüm siyasi partilerin katılımı ile sistemin işlemesine ilişkin tatbikatlar yapıldı.

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YSK seçim hazırlıklarını tamamladı! Türkiye önce büyükşehirlerde kazananları öğrenecek

HATLARA BAKILDI

Telefon, enerji ve internet hatları gözden geçirildi. Siber saldırılara karşı YSK'nın internet sisteminin güvenlik duvarı güçlendirildi. Oyların sayımından sonra sisteme aktarılmasında bir sorun yaşanmaması, tartışma gündeme gelmemesi için gereken yapıldı.

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YSK seçim hazırlıklarını tamamladı! Türkiye önce büyükşehirlerde kazananları öğrenecek

DEPREM BÖLGESİ

Deprem bölgesine ilişkin çalışmalar da yapıldı. Bölgede oy verme işlemi konusunda herhangi bir aksaklık olmayacak. İhtiyaç olan yerlerde konteynerlere de sandık kurulacak.

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YSK seçim hazırlıklarını tamamladı! Türkiye önce büyükşehirlerde kazananları öğrenecek

ÖNCE 30 BÜYÜKŞEHİR
Sandık başına giden vatandaşlar büyükşehirlerde "büyükşehir belediye başkanı", "ilçe belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.