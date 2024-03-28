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YSK seçim hazırlıklarını tamamladı! Türkiye önce büyükşehirlerde kazananları öğrenecek
31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerine artık sayılı günler kalırken, YSK'da seçim hazırlıkları tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güvenli bir seçim için telefondan internete, bilgisayar sistemine kadar bütün hazıklarını yaparken, Türkiye 31 Mart akşamı ilk önce seçimi kazanan büyükşehir belediye başkanlarını öğrenecek.
Sabah
Giriş Tarihi: 28.03.2024 06:54Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 06:55