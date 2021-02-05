Okullar hangi sınıflar için açılacak? 6,7,8 ve 9, 10, 11, 12. sınıflar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime başlaması için detayları gün gün açıklıyor. Ara tatilin sonuna yaklaşırken, okulların ne zaman açılacağı öğrenci ve velilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Son dakika açıklamalarına göre, 15 Şubat ve 1 Mart tarihleri merak ediliyor. İşte, okullar hangi sınıflar için açılacak? 6,7,8 ve 9, 10, 11, 12. sınıflar ne zaman açılacak? Yüz yüze...