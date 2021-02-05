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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 6,7,8 ve 9, 10, 11, 12. sınıflar ne zaman açılacak? Yüz yüze... MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 6,7,8 ve 9, 10, 11, 12. sınıflar ne zaman açılacak? Yüz yüze...
Okullar hangi sınıflar için açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, okulların açılması için 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerini işaret etmişti. Bakan Selçuk tarafından yüz yüze eğitimin detaylarını paylaşırken, "Okullar hangi sınıflar için açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İkinci dönem için okulların açılıp açılmayacağı ise sorgulanmaya başladı. İşte, 6,7,8 ve 9, 10, 11, 12. sınıflar ne zaman açılacak? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 05.02.2021 22:24
Okullar hangi sınıflar için açılacak? 6,7,8 ve 9, 10, 11, 12. sınıflar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime başlaması için detayları gün gün açıklıyor. Ara tatilin sonuna yaklaşırken, okulların ne zaman açılacağı öğrenci ve velilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Son dakika açıklamalarına göre, 15 Şubat ve 1 Mart tarihleri merak ediliyor. İşte, okullar hangi sınıflar için açılacak? 6,7,8 ve 9, 10, 11, 12. sınıflar ne zaman açılacak? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okulların açılması, 15 Şubat'tan itibaren kademeli olarak gerçekleştirilecek. 15 Şubat'ta köy okulları tam zamanlı olarak açılacak olup, 1 Mart tarihinden itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak.
HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
Milli Eğitim Bakanlığından okullarda yüz yüze eğitim hakkında son dakika açıklaması geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hangi sınıflar okula gidecek sorusuna yanıt verilirken ortaokul 5. 6. ve 7. sınıfların durumu da değerlendirildi.
MEB YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARINI PAYLAŞTI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi.
Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, "birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.