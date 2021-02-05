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Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?

Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?

Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında, kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok mekan gel al ve paket servis sistemi şeklinde hizmet vermeye devam ediyor. Gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?

Giriş Tarihi: 05.02.2021 21:57
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?
Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?

Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir devam eden ve sosyal yaşamı etkileyen kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka tablosunda yaşanan düşüş sonrasında gözler alınacak kararlara çevrildi. Bilindiği üzere tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediliyor. İşte, kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?
Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahvehanelerin ne zaman açılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanırken vaka sayılarına göre kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağı ele alınacak.

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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?
Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı ve illerdeki durumla ilgili kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda merakla beklenen lokanta, kafe ve restoranların durumu da görüşülecek. Bu kapsamda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılmasına dönük son değerlendirme yapılacak.

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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?
Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?

KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?
Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;