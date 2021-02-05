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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?
Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında, kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok mekan gel al ve paket servis sistemi şeklinde hizmet vermeye devam ediyor. Gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?
Giriş Tarihi: 05.02.2021 21:57
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?