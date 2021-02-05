Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir devam eden ve sosyal yaşamı etkileyen kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka tablosunda yaşanan düşüş sonrasında gözler alınacak kararlara çevrildi. Bilindiği üzere tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediliyor. İşte, kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılıyor? Mekanlar 1-15 Mart'ta mı açılacak?