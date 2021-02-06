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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bugün kaça kadar yasak var? 6 Şubat Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? Kısıtlama genelgesi yayımlandı Bugün kaça kadar yasak var? 6 Şubat Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? Kısıtlama genelgesi yayımlandı
Bugün kaça kadar yasak var? Türkiye genelinde koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Dün saat 21.00'de başlayan kısıtlamanın saat kaçta biteceği merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kısıtlamaya ilişkin merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 6 Şubat Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.02.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 09:03
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Türkiye'de 81 il genelinde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. İlki geçtiğimiz yıl aralık ayında başlayan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği duyurulmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu gerçekleştirilecek kısıtlama ile ilgili detaylar açıklandı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar kısıtlamanın saatlerini araştırmaya başladı. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 6 Şubat Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 6 ŞUBAT CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BİTİYOR?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 5 Şubat saat 21:00'de başlayan sokağa çıkma yasağı kesintisiz devam edecek ve 8 Şubat Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacak. Kısıtlama tam 56 saat sürecek.
Bu kapsamda;
• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.