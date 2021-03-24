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Haberler Galeri MEB'den flaş sınav açıklaması: Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 2. dönem 5, 6, 7, 8. sınıf sınavları...

MEB'den flaş sınav açıklaması: Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 2. dönem 5, 6, 7, 8. sınıf sınavları...

Ortaokul sınavları iptal mi oldu? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yüz yüze sınav takviminde değişikliğe gidildiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler ortaokul sınıflarında eğitim gören öğrencilerin sınavlarına çevrildi. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından sınavların ertelenip ertelenmediği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 2. dönem 5, 6, 7, 8. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 12:59
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MEB'den flaş sınav açıklaması: Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 2. dönem 5, 6, 7, 8. sınıf sınavları...

Ortaokul sınavları ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını sonrası ikinci normalleşme sürecine geçilmesinin ardından kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Sınavların da yüz yüze yapılma kararının ardından öğrenciler okullar tarafından belirlenen tarihlerde sınava katılmaya başladılar. Dün MEB'in yaptığı sınav açıklamasının ardından ortaokul sınavları yeniden gündeme geldi. Peki, ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 2. dönem 5, 6, 7, 8. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB'den flaş sınav açıklaması: Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 2. dönem 5, 6, 7, 8. sınıf sınavları...

ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, ortaokul sınav takviminde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre, eğitim kurumları tarafından belirlenen takvimde yüz yüze sınavlar gerçekleştirilecek.

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MEB'den flaş sınav açıklaması: Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 2. dönem 5, 6, 7, 8. sınıf sınavları...

ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

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MEB'den flaş sınav açıklaması: Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 2. dönem 5, 6, 7, 8. sınıf sınavları...

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

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MEB'den flaş sınav açıklaması: Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 2. dönem 5, 6, 7, 8. sınıf sınavları...

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.