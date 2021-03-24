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MEB'den flaş sınav açıklaması: Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 2. dönem 5, 6, 7, 8. sınıf sınavları...
Ortaokul sınavları iptal mi oldu? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yüz yüze sınav takviminde değişikliğe gidildiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler ortaokul sınıflarında eğitim gören öğrencilerin sınavlarına çevrildi. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından sınavların ertelenip ertelenmediği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 2. dönem 5, 6, 7, 8. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...