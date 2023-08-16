16 Ağustos 2023, Çarşamba
MEB'den flaş lise kararı! 9, 10, 11, 12. sınıflar için netleşti! Öğrenciler dikkat, yeni dönemde bunlar olmayacak!
Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren kararlar duyuruldu. Eylül ayıyla birlikte milyonlarca öğrenci için ders zili yeniden çalacak. Yoğun bir tempoya girecek olan öğrenciler için flaş açıklama geldi. Açık liseye geçiş, devamsızlık affı, sınıf tekrarı gibi konularda detaylar netleşti. İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 16.08.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 12:23
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