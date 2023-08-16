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Haberler Galeri MEB'den flaş lise kararı! 9, 10, 11, 12. sınıflar için netleşti! Öğrenciler dikkat, yeni dönemde bunlar olmayacak! 

MEB'den flaş lise kararı! 9, 10, 11, 12. sınıflar için netleşti! Öğrenciler dikkat, yeni dönemde bunlar olmayacak! 

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren kararlar duyuruldu. Eylül ayıyla birlikte milyonlarca öğrenci için ders zili yeniden çalacak. Yoğun bir tempoya girecek olan öğrenciler için flaş açıklama geldi. Açık liseye geçiş, devamsızlık affı, sınıf tekrarı gibi konularda detaylar netleşti. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 12:23
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MEB’den flaş lise kararı! 9, 10, 11, 12. sınıflar için netleşti! Öğrenciler dikkat, yeni dönemde bunlar olmayacak!

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli kararlar sonunda duyuruldu. Eylül ayı itibarıyla milyonlarca öğrenci ders zili ile birlikte okul kapılarını yeniden açacak. Bu süreçte öğrencilere yönelik yapılan flaş açıklamalar, büyük bir merakla beklenen detayları gün yüzüne çıkardı. Peki sınıf tekrarı geri mi geldi? Devamsızlık affı kalktı mı? Açık liseye geçiş şartları değişti mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB’den flaş lise kararı! 9, 10, 11, 12. sınıflar için netleşti! Öğrenciler dikkat, yeni dönemde bunlar olmayacak!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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MEB’den flaş lise kararı! 9, 10, 11, 12. sınıflar için netleşti! Öğrenciler dikkat, yeni dönemde bunlar olmayacak!

LİSELERE SINIF TEKRARI DETAYI

Bakan Tekin konuya ilişkin şu şekilde konuştu:

"Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak.

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MEB’den flaş lise kararı! 9, 10, 11, 12. sınıflar için netleşti! Öğrenciler dikkat, yeni dönemde bunlar olmayacak!

Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi.

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MEB’den flaş lise kararı! 9, 10, 11, 12. sınıflar için netleşti! Öğrenciler dikkat, yeni dönemde bunlar olmayacak!

Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak."