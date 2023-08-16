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Haberler Galeri İstanbul’da 15 ilçede 8 saat boyunca olmayacak! BEDAŞ’tan açıklama! İşte 16 Ağustos Çarşamba ilçelere göre elektrik kesinti saatleri...

İstanbul’da 15 ilçede 8 saat boyunca olmayacak! BEDAŞ’tan açıklama! İşte 16 Ağustos Çarşamba ilçelere göre elektrik kesinti saatleri...

İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintisi planlaması vatandaşların dikkatini çekiyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruyla, 15 ilçede belirli saatlerde elektrik kesintisinin gerçekleşeceği açıklandı. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 10:54
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İstanbul’da 15 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ’tan açıklama!8 saat boyunca olmayacak! İşte 16 Ağustos Çarşamba ilçelere göre elektrik kesinti saatleri...

İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintisi planlaması vatandaşların dikkatini çekiyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruyla, 15 ilçede belirli saatlerde elektrik kesintisinin gerçekleşeceği açıklandı. İşte 16 Ağustos Çarşamba ilçelere göre elektrik kesinti saatleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da 15 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ’tan açıklama!8 saat boyunca olmayacak! İşte 16 Ağustos Çarşamba ilçelere göre elektrik kesinti saatleri...

İstanbul Arnavutköy ilce Merkez Taşoluk mah Mustafa Kemal sk bölgelerinde 16/08/2023 01:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul’da 15 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ’tan açıklama!8 saat boyunca olmayacak! İşte 16 Ağustos Çarşamba ilçelere göre elektrik kesinti saatleri...

İstanbul Avcılar ilce Merkez Denizköşkler mah Karaca, Panter, Serçe, Tavla, Vaiz, Yakomoz, Yarasask bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul- Bağcılar ilce Merkez Mahmutbey mah İnönü sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul’da 15 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ’tan açıklama!8 saat boyunca olmayacak! İşte 16 Ağustos Çarşamba ilçelere göre elektrik kesinti saatleri...

İstanbul- Bhaçelievler ilce -Zafer mah sk bölgelerinde 16/08/2023 00:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul’da 15 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ’tan açıklama!8 saat boyunca olmayacak! İşte 16 Ağustos Çarşamba ilçelere göre elektrik kesinti saatleri...

İstanbul Bahçelievler ilce -Zafer, Hürriyet mah bölgelerinde 16/08/2023 00:00:00 - 16/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.