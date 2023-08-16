İstanbul’da 15 ilçede 8 saat boyunca olmayacak! BEDAŞ’tan açıklama! İşte 16 Ağustos Çarşamba ilçelere göre elektrik kesinti saatleri...

İstanbul Avcılar ilce Merkez Denizköşkler mah Karaca, Panter, Serçe, Tavla, Vaiz, Yakomoz, Yarasask bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul- Bağcılar ilce Merkez Mahmutbey mah İnönü sk bölgelerinde 16/08/2023 09:00:00 - 16/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.