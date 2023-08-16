16 Ağustos 2023, Çarşamba
İstanbul’da 15 ilçede 8 saat boyunca olmayacak! BEDAŞ’tan açıklama! İşte 16 Ağustos Çarşamba ilçelere göre elektrik kesinti saatleri...
İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintisi planlaması vatandaşların dikkatini çekiyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruyla, 15 ilçede belirli saatlerde elektrik kesintisinin gerçekleşeceği açıklandı. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?
Giriş Tarihi: 16.08.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 10:54
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