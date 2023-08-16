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Haberler Galeri MEB az önce son dakika açıkladı! e-Devlet üzerinden öğrenilecek! 1,2,3,4,5. ve 9.10.11.12. sınıflar...

MEB az önce son dakika açıkladı! e-Devlet üzerinden öğrenilecek! 1,2,3,4,5. ve 9.10.11.12. sınıflar...

Öğrenci ve velilerin odak noktası, lise kayıt tarihlerine yöneliyor. 2023-2024 MEB takvimine göre yapılan tercih başvurularının yüzde 95'i başarılı sonuçlandı ve öğrenciler okullara yerleştirildi. Yerleşemeyenler ise nakil dönemlerini değerlendiriyor. 2023 lise kayıtları hakkındaki sorular hızla artarken, başvuruların ne zaman başlayacağı ve sona ereceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, gerekli belgeleri hazırlayarak kayıt sürecine hazırlık yapıyor. Diğer yandan ilkokul öğrencileri de adrese dayalı kayıt sistemi üzerinden sonuçları öğrenebilecek. İşte konu hakkında detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 15:23
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MEB az önce son dakika açıkladı! e-Devlet üzerinden öğrenilecek! 1,2,3,4,5. ve 9.10.11.12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına erişim yöntemi belirlendi. Veliler, e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler. İşte konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB az önce son dakika açıkladı! e-Devlet üzerinden öğrenilecek! 1,2,3,4,5. ve 9.10.11.12. sınıflar...

akanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına, e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden ulaşılabilecek.

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MEB az önce son dakika açıkladı! e-Devlet üzerinden öğrenilecek! 1,2,3,4,5. ve 9.10.11.12. sınıflar...

Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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MEB az önce son dakika açıkladı! e-Devlet üzerinden öğrenilecek! 1,2,3,4,5. ve 9.10.11.12. sınıflar...

İLKOKUL VE ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak.

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MEB az önce son dakika açıkladı! e-Devlet üzerinden öğrenilecek! 1,2,3,4,5. ve 9.10.11.12. sınıflar...

2023 LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı.