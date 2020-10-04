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MEB'den beklenen açıklama geldi! 5 Ekim'de hangi sınıflar, liseler başlayacak? Pazartesi günü liseler açılıyor mu? İşte detaylar...
5 Ekim'de hangi sınıflar, liseler başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı genelge illere gönderildi. Genelgeye göre; Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresi üzerinden yayınlanan bilgilere göre yüz yüze eğitime başlayabilecek. Peki, 5 Ekim'de hangi sınıflar, liseler başlayacak? Pazartesi günü liseler açılıyor mu? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaları...
Giriş Tarihi: 04.10.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 19:29
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