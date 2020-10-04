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Haberler Galeri MEB'den beklenen açıklama geldi! 5 Ekim'de hangi sınıflar, liseler başlayacak? Pazartesi günü liseler açılıyor mu? İşte detaylar...

MEB'den beklenen açıklama geldi! 5 Ekim'de hangi sınıflar, liseler başlayacak? Pazartesi günü liseler açılıyor mu? İşte detaylar...

5 Ekim'de hangi sınıflar, liseler başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı genelge illere gönderildi. Genelgeye göre; Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresi üzerinden yayınlanan bilgilere göre yüz yüze eğitime başlayabilecek. Peki, 5 Ekim'de hangi sınıflar, liseler başlayacak? Pazartesi günü liseler açılıyor mu? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 04.10.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 19:29
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MEB'den beklenen açıklama geldi! 5 Ekim'de hangi sınıflar, liseler başlayacak? Pazartesi günü liseler açılıyor mu? İşte detaylar...

5 Ekim'de hangi sınıflar, liseler başlayacak? Pazartesi günü liseler açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı genelgeye göre; Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri yüz yüze eğitime başlayacak. Diğer sınıflar için okulların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte, 5 Ekim'de hangi sınıflar, liseler başlayacak? Pazartesi günü liseler açılıyor mu? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB'den beklenen açıklama geldi! 5 Ekim'de hangi sınıflar, liseler başlayacak? Pazartesi günü liseler açılıyor mu? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor gibi pek çok sorunun yanıtı öğrenci ve velileri tarafından araştırılırken son gelişmeler de yakından takip ediliyor.

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MEB'den beklenen açıklama geldi! 5 Ekim'de hangi sınıflar, liseler başlayacak? Pazartesi günü liseler açılıyor mu? İşte detaylar...

5 EKİM'DE HANGİ LİSELER AÇILIYOR? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen genelgede, 5 Ekim pazartesi günü Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı açıklandı.

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MEB'den beklenen açıklama geldi! 5 Ekim'de hangi sınıflar, liseler başlayacak? Pazartesi günü liseler açılıyor mu? İşte detaylar...

DERSLER KAÇ DAKİKA OLACAK? İŞTE DERS VE TENEFFÜS SÜRELERİ...

Genelgeye göre, öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibi yapılarak okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

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MEB'den beklenen açıklama geldi! 5 Ekim'de hangi sınıflar, liseler başlayacak? Pazartesi günü liseler açılıyor mu? İşte detaylar...

Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle araları 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri, süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.