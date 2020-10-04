HaberlerGaleriÇok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler 9,10,11 ve 12. sınıflara ne zaman, ayın kaçında açılıyor? İşte karar...
Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler 9,10,11 ve 12. sınıflara ne zaman, ayın kaçında açılıyor? İşte karar...
Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Milli Eğitim Bakanlığı, liseler için önemli kararını son dakika açıklaması olarak duyurdu. Bakan Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıda, bazı liselerin yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Meslek liseleri ve Çok Programlı Anadolu Liseleri açıklanan listede yer alıyor. Açıklanan genelge sonrasında veliler ve öğrenciler hangi liselerin başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler 9,10,11 ve 12. sınıflara ne zaman, ayın kaçında açılıyor? İşte karar...
Giriş Tarihi: 04.10.2020 18:44Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 18:56