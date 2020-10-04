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Haberler Galeri Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler 9,10,11 ve 12. sınıflara ne zaman, ayın kaçında açılıyor? İşte karar...

Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler 9,10,11 ve 12. sınıflara ne zaman, ayın kaçında açılıyor? İşte karar...

Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Milli Eğitim Bakanlığı, liseler için önemli kararını son dakika açıklaması olarak duyurdu. Bakan Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıda, bazı liselerin yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Meslek liseleri ve Çok Programlı Anadolu Liseleri açıklanan listede yer alıyor. Açıklanan genelge sonrasında veliler ve öğrenciler hangi liselerin başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler 9,10,11 ve 12. sınıflara ne zaman, ayın kaçında açılıyor? İşte karar...

Giriş Tarihi: 04.10.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 18:56
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Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler 9,10,11 ve 12. sınıflara ne zaman, ayın kaçında açılıyor? İşte karar...

Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler 9,10,11 ve 12. sınıflara ne zaman, ayın kaçında açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı genelgede, 4 lise türünde yüz yüze eğitime başlayacağı ile ilgili ayrıntılar bulunuyor. Öğrenciler 5 Ekim pazartesi günü hangi sınıfların ve liselerin okula başlayacağını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler 9,10,11 ve 12. sınıflara ne zaman, ayın kaçında açılıyor? İşte karar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler 9,10,11 ve 12. sınıflara ne zaman, ayın kaçında açılıyor? İşte karar...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020? HANGİ LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen genelgede, 5 Ekim pazartesi günü Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı açıklandı.

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Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler 9,10,11 ve 12. sınıflara ne zaman, ayın kaçında açılıyor? İşte karar...

KAÇ DAKİKA DERS YAPILACAK?

Genelgeye göre, öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibi yapılarak okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

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Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler 9,10,11 ve 12. sınıflara ne zaman, ayın kaçında açılıyor? İşte karar...

Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle araları 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri, süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.

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Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, ne demek? Liseler 9,10,11 ve 12. sınıflara ne zaman, ayın kaçında açılıyor? İşte karar...

ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ NEDİR?

Nüfusun ve öğrencinin az olduğu yerlerde Anadolu lisesi, meslek lisesi ve teknik lisedeki programları tek lisede toplayan liselere çok programlı lise olarak adlandırılmaktadır. Çok programlı liseler geçtiğimiz senelerde çıkan yasa itibariyle Çok Programlı Anadolu Lisesi ismi ile eğitim öğretim hayatına devam ediyor.