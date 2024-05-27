27 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni detay! Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez

Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla ilgili yapılan operasyonda tutuklanıp cezaevine konulurken soruşturmayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Savcılığın tespitine göre Dilan Polat, ünlü bir online satış platformundan bir kısmı sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar liralık işlem hacmine ulaştı. Şirket şirket gezdirilen bu paranın ne kadarının gerçek ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK raporuyla belirlenecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 06:49
  • 1
  • 16
Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni detay! Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez

Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 16'sının tutuklu olduğu şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor.

  • 2
  • 16
Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni detay! Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

  • 3
  • 16
Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni detay! Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez

Sabah'ın haberine göre Savcılığın tespitlerine göre, ilk etapta şüphelilere ait olan şirketlerin de arasında bulunduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri mercek altına alındı. Şüphelilere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olup şirketlere fatura kesenlerin de aralarında bulunduğu detaylı bir inceleme yapıldı.

  • 4
  • 16
Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni detay! Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez

Ünlü bir online satış platformundan 2021-2023 yılları arasında Dilan Polat LTD. ŞTİ.'ye milyonlarca liralık 'influencer' ücreti gönderildiği belirlendi.

  • 5
  • 16
Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni detay! Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez

ORGANİZE KARA PARA AKLAMA
Ayrıca Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin yine aynı satış platformu üzerinden kendi kozmetik ürünleri ve sabununun satışını yaptığı, böylece yine milyonlarca lira kazandığı saptandı.