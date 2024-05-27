Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni detay! Sabun satarak 1 milyar gelir elde edilemez

Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla ilgili yapılan operasyonda tutuklanıp cezaevine konulurken soruşturmayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Savcılığın tespitine göre Dilan Polat, ünlü bir online satış platformundan bir kısmı sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar liralık işlem hacmine ulaştı. Şirket şirket gezdirilen bu paranın ne kadarının gerçek ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK raporuyla belirlenecek.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 06:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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