mebbis.meb.gov.tr: İl dışı tayin atama sonuçları sorgulama! MEB 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi!

İl dışı atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB tarafından yayımlanan takvime göre, 2021 yılına ilişkin öğretmenlerin iller arası yer değiştirme atama sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Atama başvurusunda bulunan öğretmenler heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, mebbis.meb.gov.tr ile il dışı tayin atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB 2021 öğretmen iller arası ilişik kesme işlemleri ne zaman? İşte cevaplar...