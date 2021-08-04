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mebbis.meb.gov.tr: İl dışı tayin atama sonuçları sorgulama! MEB 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi!

İl dışı atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB tarafından yayımlanan takvime göre, 2021 yılına ilişkin öğretmenlerin iller arası yer değiştirme atama sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Atama başvurusunda bulunan öğretmenler heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, mebbis.meb.gov.tr ile il dışı tayin atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB 2021 öğretmen iller arası ilişik kesme işlemleri ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2021 09:06
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mebbis.meb.gov.tr: İl dışı tayin atama sonuçları sorgulama! MEB 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi!

Öğretmen il dışı atama sonuçları heyecanla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sıra atama sonuçlarında. Belirlenen takvime göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Peki, mebbis.meb.gov.tr ile il dışı tayin atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB 2021 öğretmen iller arası ilişik kesme işlemleri ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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mebbis.meb.gov.tr: İl dışı tayin atama sonuçları sorgulama! MEB 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi!

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MEB tarafından belirlenen takvime göre, 2021 yılı il dışı atama sonuçları 4 Ağustos Çarşamba bugün açıklanacak. Sonuçlar MEBBİS (mebbis.meb.gov.tr/) üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

MEBBİS İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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mebbis.meb.gov.tr: İl dışı tayin atama sonuçları sorgulama! MEB 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi!

İl dışı yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

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mebbis.meb.gov.tr: İl dışı tayin atama sonuçları sorgulama! MEB 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi!

"23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

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mebbis.meb.gov.tr: İl dışı tayin atama sonuçları sorgulama! MEB 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi!

ATAMALAR NASIL OLACAK?

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.