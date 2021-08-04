04 Ağustos 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Türkiye alevlere karşı tek yumruk! 6 ilde 14 yangın: Tahliye için yola çıktılar | Afet bölgesinden dakika dakika son durum
Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Türkiye'de devam eden yangınlar 8'inci gününe girdi. 39 ilde 174 yangın çıkarken, 160 tanesi kontrol altına alındı. Öte yandan 6 ilde 14 yangın ise kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen 16 yaşındaki C.Y. tutuklandı. İşte dakika dakika afet bölgelerinden son durum...
Giriş Tarihi: 04.08.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 11:29
- 1
- 71
- 2
- 71
- 3
- 71
- 4
- 71
- 5
- 71