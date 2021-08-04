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Haberler Galeri Türkiye alevlere karşı tek yumruk! 6 ilde 14 yangın: Tahliye için yola çıktılar | Afet bölgesinden dakika dakika son durum

Türkiye alevlere karşı tek yumruk! 6 ilde 14 yangın: Tahliye için yola çıktılar | Afet bölgesinden dakika dakika son durum

Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Türkiye'de devam eden yangınlar 8'inci gününe girdi. 39 ilde 174 yangın çıkarken, 160 tanesi kontrol altına alındı. Öte yandan 6 ilde 14 yangın ise kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen 16 yaşındaki C.Y. tutuklandı. İşte dakika dakika afet bölgelerinden son durum...

Giriş Tarihi: 04.08.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 11:29
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Türkiye alevlere karşı tek yumruk! 6 ilde 14 yangın: Tahliye için yola çıktılar | Afet bölgesinden dakika dakika son durum

Türkiye günlerdir orman yangınlarına karşı mücadele veriyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen C.Y. (16) tutuklandı. İşte dakika dakika tüm gelişmeler...

İŞTE SAAT SAAT TÜRKİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

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Türkiye alevlere karşı tek yumruk! 6 ilde 14 yangın: Tahliye için yola çıktılar | Afet bölgesinden dakika dakika son durum

11.23 ALEVLER DELİKLİYOL MEVKİSİNE SIÇRADI, 3 EV VE RESTORAN TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, Turgut ile Selimiye mahalleri arasındaki Delikliyol mevkisine ulaştı. Burada, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tedbir amacıyla tahliye edildi.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Dereözü, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Kırsal Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik mahallesi ile Marmaris merkezde ormanlık alana yakın Armutalan Mahallesi'nde kara ile denizden toplam 1945 haneden 7 bin 478 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı kendi talepleriyle ilçe merkezindeki açık otellere, bir kısmı ise kırsal mahallerde güvenli alanlarda kurulan konteyner ve çadırlara yerleştirildi.

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Türkiye alevlere karşı tek yumruk! 6 ilde 14 yangın: Tahliye için yola çıktılar | Afet bölgesinden dakika dakika son durum

7'nci günde de süren yangında söndürme çalışmalarına orman işçileri, İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Kırklareli, Sakarya ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri, ilçe belediyeleri, sağlık görevlileri ve Karayolları'ndan toplam 2 bin 65 kişi katılıyor. Çalışmalara Azerbaycan'dan gelen 360 personel de destek veriyor. Söndürme çalışmalarında 384 arasöz ve su tankeri ile kamyonet ve kamyon gibi çeşitli türlerde 421 çeşitli araç, 93 iş makinesi, 7 uçak, 14 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 insansız hava helikopteri, 39 ambulans, 16 UMKE aracı kullanılıyor.

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Türkiye alevlere karşı tek yumruk! 6 ilde 14 yangın: Tahliye için yola çıktılar | Afet bölgesinden dakika dakika son durum

2 Ağustos'tan beri yangın hasar raporu için 10 araçla 24 personel sahada inceleme yapıyor. Ekipler, bugün itibari ile 1 fabrika, 134 ev ile dükkanın ağır hasar aldığı ve 142 yapının da az hasar gördüğünü raporladı. 5 büyükbaş, 401 küçükbaş, 172 kanatlı hayvan ile 1379 arı kovanı telef oldu. 3 ton buğday, 100 balya saman, 4 ton gübre ve yem zarar gördü. 257 dekar zeytinlik kül olurken, 1 traktör, 3 otomobil, 1 bahçe traktörü ve 1 ilaçlama motoru yandı.

Söndürme çalışmalarına katılan 268 kişi duman ve alevlerden etkilendi, tedavileri ambulanslarda yapıldı. Marmaris ilçesinde, 25 yaşındaki Şahin Akdemir, söndürme ekiplerine motosikletiyle gönüllü olarak su taşırken kazı yapıp, yaşamını yitirdi.

Alevlerle mücadele 7'nci günde Hisarönü ve Orhaniye mahalleri ile Turunç Mahallesi Kumlubük mevkisinde devam ediliyor. Alevler bugün saat 00.15 sıralarında Turgut ile Selimiye karayolu arasındaki Delikliyol mevkisine sıçradı. Delikliyol mevkisinde, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tahliye edildi. Ekipler bu bölgede yoğunlaştı.

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Türkiye alevlere karşı tek yumruk! 6 ilde 14 yangın: Tahliye için yola çıktılar | Afet bölgesinden dakika dakika son durum

10.19 DENİZLİ'DEKİ ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Buldan ve Tavas ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında önceki gün çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapılırken rüzgarın etkisiyle yeniden başlayan yangına ekipler gece boyu müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Tavas ilçesinde de Pınarlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, gece boyu sürdürülen çalışmalarla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

İki ilçedeki yangını soğutma çalışmaları helikopter desteğiyle devam ediyor.

Öte yandan, 2 yangına da Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekipleri de müdahale etti.