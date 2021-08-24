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Haberler Galeri mebbis.gov.tr: Öğretmen özür grubu tayinleri sogulama: 2021 eş durumu mazerete bağlı atama sonuçları nereden öğrenilir?

mebbis.gov.tr: Öğretmen özür grubu tayinleri sogulama: 2021 eş durumu mazerete bağlı atama sonuçları nereden öğrenilir?

Öğretmen özür grubu atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin öğretmen tayinleri tamamlanıyor. Mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenler, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. MEB'in takvimine göre sonuçların bugün açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, mebbis.gov.tr ile öğretmen özür grubu tayinleri sogulama nasıl yapılır? 2021 eş durumu mazerete bağlı atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 18:36
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mebbis.gov.tr: Öğretmen özür grubu tayinleri sogulama: 2021 eş durumu mazerete bağlı atama sonuçları nereden öğrenilir?

Öğretmen mazeret bağlı yer değiştirme sonuçları nereden öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılı öğretmen tayinleri bugün sona erecek. Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 9-13 Ağustos tarihlerinde alınmıştı. Sonuçları bekleyen öğretmenler MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, mebbis.gov.tr ile öğretmen özür grubu tayinleri sogulama nasıl yapılır? 2021 eş durumu mazerete bağlı atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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mebbis.gov.tr: Öğretmen özür grubu tayinleri sogulama: 2021 eş durumu mazerete bağlı atama sonuçları nereden öğrenilir?

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU TAYİNLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğretmen özür grubu atama sonuçları 24 Ağustos 2021 tarihinde yani bugün açıklanacak. Atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mebbis.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacak.

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mebbis.gov.tr: Öğretmen özür grubu tayinleri sogulama: 2021 eş durumu mazerete bağlı atama sonuçları nereden öğrenilir?

TEBLİGAT VE İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılacak.

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mebbis.gov.tr: Öğretmen özür grubu tayinleri sogulama: 2021 eş durumu mazerete bağlı atama sonuçları nereden öğrenilir?

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

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mebbis.gov.tr: Öğretmen özür grubu tayinleri sogulama: 2021 eş durumu mazerete bağlı atama sonuçları nereden öğrenilir?

Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il'e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacak.