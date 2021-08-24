25 Ağustos 2021, Çarşamba
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mebbis.gov.tr: Öğretmen özür grubu tayinleri sogulama: 2021 eş durumu mazerete bağlı atama sonuçları nereden öğrenilir?
Öğretmen özür grubu atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin öğretmen tayinleri tamamlanıyor. Mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenler, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. MEB'in takvimine göre sonuçların bugün açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, mebbis.gov.tr ile öğretmen özür grubu tayinleri sogulama nasıl yapılır? 2021 eş durumu mazerete bağlı atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 24.08.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 18:36
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