Kazdağları'nda orman yangını | Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altında

Balıkesir Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını gece boyu devam etti. Akşam saatlerinde ara verilen havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Orman Genel Müdürlüğü: "Balıkesir Edremit'te kara gücümüzün de mücadeleye katılımıyla durum iyiye gidiyor. Havadan ve karadan etkili müdahalelerimizle en kısa sürede yangını kontrol altına alacağız. Son ateş sönene kadar durmak yok." ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli: Balıkesir Edremit yangını bugün saat 11.30 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İşte Kazdağı Milli Parkı'ndaki yangınla ilgili son dakika gelişmeleri...