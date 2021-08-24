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Haberler Galeri Kazdağları'nda orman yangını | Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altında

Kazdağları'nda orman yangını | Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altında

Balıkesir Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını gece boyu devam etti. Akşam saatlerinde ara verilen havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Orman Genel Müdürlüğü: "Balıkesir Edremit'te kara gücümüzün de mücadeleye katılımıyla durum iyiye gidiyor. Havadan ve karadan etkili müdahalelerimizle en kısa sürede yangını kontrol altına alacağız. Son ateş sönene kadar durmak yok." ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli: Balıkesir Edremit yangını bugün saat 11.30 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İşte Kazdağı Milli Parkı'ndaki yangınla ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 24.08.2021 08:30 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 16:12
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Kazdağları’nda orman yangını | Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altında

Balıkesir'de Kazdağı Milli Parkı'nda dün sabah çıkan yangın, havadan ağırlıklı olmak üzere, yerden de müdahaleyle 26 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 50 hektar orman alanının yandığı belirtildi.

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Kazdağları’nda orman yangını | Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altında

Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmındaki vadide, dün saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, bugün saat 11.30 sıralarında kontrol altına alındı. 26 saat sonra gelen müjdeli haberi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından duyurdu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in açıklamasına göre, 50 hektar orman alanı yangında zarar gördü.

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Kazdağları’nda orman yangını | Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altında

Türkiye'nin yangınlarla mücadelede kullandığı hava araçları Kazdağı Milli Parkı için seferber edildi. Karadan ulaşımın güçlükle sağlanabildiği yangını söndürmek için havadan yapılan müdahaleye 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı. Karadan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisi çalışmalara destek verdi. Havadan, erken ve etkin müdahale sayesinde Kazdağları Milli Parkı'ndaki ormanlar ile fauna ve flora çeşitliliğinin daha fazla zarar görmesi önlendi.

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Kazdağları’nda orman yangını | Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altında

VALİDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazdağları Milli Parkı'ndaki orman yangınını kontrol altına almış bulunuyoruz. Zamanında ve Devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek iyi bir koordinasyonla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda fedakarca görev yapan tüm personelimizi kutluyorum. Balıkesir'e geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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Kazdağları’nda orman yangını | Bakan Pakdemirli açıkladı: Kontrol altında

Yangın çıkan bölgeye yakın noktadaki Güre Mahallesi'nde otel işletmeciliği yapan turizmci Mehmet Öngen, "Ülkemizin bir aydan bu yana içinde bulunduğu yangın felaketi, hepimizi yüreği ağzında bekletiyordu, 'Kazdağları'nda ne zaman olacak?' diye ve dün başladı. Kazdağları da nasibini aldı bu yangından.