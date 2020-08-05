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Haberler Galeri MEBBİS son dakika: İl dışı ihtiyaç listesini açıklayan iller hangileri? İl dışı tayin kontenjanı belli mi? MEB öğretmen il içi ilişik kesme ne zaman?

MEBBİS son dakika: İl dışı ihtiyaç listesini açıklayan iller hangileri? İl dışı tayin kontenjanı belli mi? MEB öğretmen il içi ilişik kesme ne zaman?

İl dışı tayin kontenjanı belli mi? Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeleri için başvurular yarın başlıyor. 31 Aralık 2020 itibariyle bulundukları illerde 3 yıllık görev süresini tamamlamış öğretmenler il dışı tayin için hak kazanacak. Başvuru için açıklanacak kontenjanların ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, İl dışı ihtiyaç listesini açıklayan iller hangileri? İl dışı tayin kontenjanı belli mi? MEB öğretmen il içi ilişik kesme ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 16:44
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MEBBİS son dakika: İl dışı ihtiyaç listesini açıklayan iller hangileri? İl dışı tayin kontenjanı belli mi? MEB öğretmen il içi ilişik kesme ne zaman?

İl dışı ihtiyaç listesini açıklayan iller hangileri? İl dışı tayin kontenjanı belli mi? MEB öğretmen il içi ilişik kesme ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin takvim yarın başlıyor. Öğretmenler tercihlerini MEBBİS üzerinden yapabilecek. Peki, İl dışı ihtiyaç listesini açıklayan iller hangileri? İl dışı tayin kontenjanı belli mi? MEB öğretmen il içi ilişik kesme ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEBBİS son dakika: İl dışı ihtiyaç listesini açıklayan iller hangileri? İl dışı tayin kontenjanı belli mi? MEB öğretmen il içi ilişik kesme ne zaman?

ÖĞRETMEN İL DIŞI KONTENJAN 2020 BELLİ Mİ?

Öğretmen il dışı kontenjan bilgisi henüz belli olmadı. İhtiyaç listeleri için ilgili illerin Milli Eğitim Müdürlüğü sayfalarını takip edebilirsiniz. Kontenjanlar belli olmaya başladıkça haberimiz içerisine eklenecektir.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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MEBBİS son dakika: İl dışı ihtiyaç listesini açıklayan iller hangileri? İl dışı tayin kontenjanı belli mi? MEB öğretmen il içi ilişik kesme ne zaman?

ÖĞRETMEN İL DIŞI KONTENJAN 2020 BELLİ Mİ?

Öğretmen il dışı kontenjan bilgisi henüz belli olmadı. İhtiyaç listeleri için ilgili illerin Milli Eğitim Müdürlüğü sayfalarını takip edebilirsiniz. Kontenjanlar belli olmaya başladıkça haberimiz içerisine eklenecektir.

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MEBBİS son dakika: İl dışı ihtiyaç listesini açıklayan iller hangileri? İl dışı tayin kontenjanı belli mi? MEB öğretmen il içi ilişik kesme ne zaman?

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğretmen il dışı tayin başvuruları yarın başlıyor ve 10 Ağustos'ta sona eriyor. Atamalar başvuruların tamamlanmasının hemen ardından 11 Ağustos'ta açıklanacak. İlişik kesme işlemleri ise 12 Ağustos itibarıya yapılabilecek.

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MEBBİS son dakika: İl dışı ihtiyaç listesini açıklayan iller hangileri? İl dışı tayin kontenjanı belli mi? MEB öğretmen il içi ilişik kesme ne zaman?

23 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR

23 İl Listesi'nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.