MEBBİS son dakika: İl dışı ihtiyaç listesini açıklayan iller hangileri? İl dışı tayin kontenjanı belli mi? MEB öğretmen il içi ilişik kesme ne zaman?

İl dışı tayin kontenjanı belli mi? Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeleri için başvurular yarın başlıyor. 31 Aralık 2020 itibariyle bulundukları illerde 3 yıllık görev süresini tamamlamış öğretmenler il dışı tayin için hak kazanacak. Başvuru için açıklanacak kontenjanların ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, İl dışı ihtiyaç listesini açıklayan iller hangileri? İl dışı tayin kontenjanı belli mi? MEB öğretmen il içi ilişik kesme ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...