Askerlik yerleri 2020 e-devlet ile sorgulama: Ağustos-Eylül celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2000/3 celbi...

Askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/3 Ağustos ayı celbi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatani görevini yerine getirmek için silah altına girecek binlerce genç, askerlik yerlerini sorguluyor. MSB tarafından yapılacak açıklama sonrasında vatandaşlar e-devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek. Peki, Ağustos-Eylül celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2000/3 celbi...