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Haberler Galeri Askerlik yerleri 2020 e-devlet ile sorgulama: Ağustos-Eylül celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2000/3 celbi...

Askerlik yerleri 2020 e-devlet ile sorgulama: Ağustos-Eylül celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2000/3 celbi...

Askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/3 Ağustos ayı celbi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatani görevini yerine getirmek için silah altına girecek binlerce genç, askerlik yerlerini sorguluyor. MSB tarafından yapılacak açıklama sonrasında vatandaşlar e-devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek. Peki, Ağustos-Eylül celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2000/3 celbi...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 19:51 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 19:57
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Askerlik yerleri 2020 e-devlet ile sorgulama: Ağustos-Eylül celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2000/3 celbi...

Ağustos-Eylül celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2000/3 celbinin açıklanacağı tarih silah altına girecek binlerce genç tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ağustos celbiyle askere gidecekler yerlerini merak ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından e-devlet üzerinden sorgulama yapılabilecek. Peki, Ağustos-Eylül celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2000/3 celbi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Askerlik yerleri 2020 e-devlet ile sorgulama: Ağustos-Eylül celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2000/3 celbi...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2000/3 Ağustos celbi askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Askerlik yerlerinin Ağustos ayının ilk haftasında açıklandığı duyurulmuştu. Sonuçların bugün veya yarın açıklanması bekleniyor. Askerlik yerleri duyurulduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Askerlik yerleri 2020 e-devlet ile sorgulama: Ağustos-Eylül celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2000/3 celbi...

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Selp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

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Askerlik yerleri 2020 e-devlet ile sorgulama: Ağustos-Eylül celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2000/3 celbi...

AĞUSTOS/EYLÜL 2020 CELP VE SEVK DÖNEMLERİ DUYURUSU

1. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

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Askerlik yerleri 2020 e-devlet ile sorgulama: Ağustos-Eylül celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2000/3 celbi...

2. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemleri Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 01 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.