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Haberler Galeri PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polis olmak için şartlar neler?

PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polis olmak için şartlar neler?

PMYO başvuru tarihi ne zaman? Milyonların heyecanla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından PMYO başvuru için geri sayım başladı. Sınavdan yeterli puanı alan adaylar tercih yapma hakkı kazanacak. PMYO tercih sonuçlarının ardından hak kazananlar 2 yıllık eğitimin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kadrosuna atanacak. Peki, PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO taban puanları kaç? Polis olmak için şartlar neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 15:46
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PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polis olmak için şartlar neler?

PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polis olmak için şartlar neler? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Polis Meslek Yüksek Okulu başvuru süreci YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bekleniyor. YKS TYT puan türü alımlar için esas alınacak. Peki, PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polis olmak için şartlar neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polis olmak için şartlar neler?

POLİS ALIM KONTENJANI KAÇ OLACAK?

YKS Temel yeterlilik testinden 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt kaptırabilecek.

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PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polis olmak için şartlar neler?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız.

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PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polis olmak için şartlar neler?

2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.' dedi.

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PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polis olmak için şartlar neler?

PMYO BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN KAÇ?

YÖK, YKS taban puanlarında bu seneye özgü değişiklik yapıldığını açıklamıştı.