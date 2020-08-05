PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polis olmak için şartlar neler? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Polis Meslek Yüksek Okulu başvuru süreci YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bekleniyor. YKS TYT puan türü alımlar için esas alınacak. Peki, PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polis olmak için şartlar neler? Merak edilen detaylar haberimizde...