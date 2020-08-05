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PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polis olmak için şartlar neler?
PMYO başvuru tarihi ne zaman? Milyonların heyecanla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından PMYO başvuru için geri sayım başladı. Sınavdan yeterli puanı alan adaylar tercih yapma hakkı kazanacak. PMYO tercih sonuçlarının ardından hak kazananlar 2 yıllık eğitimin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kadrosuna atanacak. Peki, PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO taban puanları kaç? Polis olmak için şartlar neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 05.08.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 15:46
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