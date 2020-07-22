Son dakika: Okullar erken mi açılacak? MEB 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ait detaylar açıklandı. Okulların açılması için koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 yılında okulların hangi tarihte açılacağı ve tatillerin ne zaman yapılacağı açıklandı. Peki, okullar erken mi açılacak? MEB 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...