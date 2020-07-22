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Haberler Galeri Son dakika: Okullar erken mi açılacak? MEB 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika: Okullar erken mi açılacak? MEB 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar erken mi açılacak? Koronavirüs pandemisi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Bu döneme ilişkin karnelerini alan öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim dönemini beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni dönemin detayları açıklandı. Peki, okullar erken mi açılacak? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 12:09
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Son dakika: Okullar erken mi açılacak? MEB 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ait detaylar açıklandı. Okulların açılması için koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 yılında okulların hangi tarihte açılacağı ve tatillerin ne zaman yapılacağı açıklandı. Peki, okullar erken mi açılacak? MEB 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Okullar erken mi açılacak? MEB 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR ERKEN Mİ AÇILACAK?

Okulların erken açılması yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.

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Son dakika: Okullar erken mi açılacak? MEB 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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Son dakika: Okullar erken mi açılacak? MEB 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

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Son dakika: Okullar erken mi açılacak? MEB 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.