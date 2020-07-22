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Son dakika: Okullar erken mi açılacak? MEB 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
Son dakika... Okullar erken mi açılacak? Koronavirüs pandemisi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Bu döneme ilişkin karnelerini alan öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim dönemini beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni dönemin detayları açıklandı. Peki, okullar erken mi açılacak? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.07.2020 11:59Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 12:09