AÖF diplama alma süreci başladı mı, nasıl alınır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma ne zaman verilecek?

AÖF diploma ne zaman verilecek? Anadolu Üniversitesi AÖF'te final sınavı tamamlandı. Sonuçların erişime açılmasının ardından mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler diploma ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda gözler diplomanın ne zaman ve nasıl alınacağına çevrildi. Peki, AÖF diplama alma süreci başladı mı, nasıl alınır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma ne zaman verilecek? İşte cevaplar...