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Haberler Galeri AÖF diplama alma süreci başladı mı, nasıl alınır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma ne zaman verilecek?

AÖF diplama alma süreci başladı mı, nasıl alınır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma ne zaman verilecek?

AÖF diploma ne zaman verilecek? Anadolu Üniversitesi AÖF'te final sınavı tamamlandı. Sonuçların erişime açılmasının ardından mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler diploma ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda gözler diplomanın ne zaman ve nasıl alınacağına çevrildi. Peki, AÖF diplama alma süreci başladı mı, nasıl alınır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022 12:54
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AÖF diplama alma süreci başladı mı, nasıl alınır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma ne zaman verilecek?

AÖF diploma ne zaman verilecek? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sona erdi. Final sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de "diploma" oldu. Peki, AÖF diplama alma süreci başladı mı, nasıl alınır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma ne zaman verilecek? İşte AÖF diploma ile ilgili merak edilenler...

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AÖF diplama alma süreci başladı mı, nasıl alınır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma ne zaman verilecek?

AÖF MEZUNİYET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF diploma sorgulama işlemleri, AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. Kimlik numarası ve diploma numarası girilerek diploma doğrulama işlemi yapılabilecek.

AÖF MEZUNİYET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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AÖF diplama alma süreci başladı mı, nasıl alınır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma ne zaman verilecek?

AÖF DİPLOMA NE ZAMAN VERİLECEK?

2021-2022 AÖF diplomanları konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;

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AÖF diplama alma süreci başladı mı, nasıl alınır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma ne zaman verilecek?

"Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

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AÖF diplama alma süreci başladı mı, nasıl alınır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma ne zaman verilecek?

Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.