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Haberler Galeri MEB YAZ TATİLİ TARİHİ 2023! Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman, uzayacak mı? Bakan Özer kesin tarihi açıkladı!

MEB YAZ TATİLİ TARİHİ 2023! Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman, uzayacak mı? Bakan Özer kesin tarihi açıkladı!

Okulların kapanış tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili tarihleri araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Bakan Özer, depremden etkilenen öğrenciler için toplamda iki aylık telafi eğitimi yapılacağını ifade etti. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatil uzayacak mı, kaç gün? İşte, MEB son dakika açıklaması!

Giriş Tarihi: 23.05.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 09:30
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MEB YAZ TATİLİ TARİHİ 2023! Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman, uzayacak mı? Bakan Özer kesin tarihi açıkladı!

MEB, milyonlarca öğrencinin merak ettiği yaz tatili tarihini duyurdu. "Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı?" sorusunun cevabı merak konusu olurken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki öğrenciler için atılan adımları açıklayan Özer, konuya açıklık getirdi. Peki, 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili uzatıldı mı?

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MEB YAZ TATİLİ TARİHİ 2023! Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman, uzayacak mı? Bakan Özer kesin tarihi açıkladı!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ne zaman tamamlanacağı açıklandı. Yayımlanan takvime göre 12 Eylül'de başlayan okullar, 16 Haziran günü öğrencilerin karnelerini almasıyla beraber sona erecek. MEB'den tarihin değiştiğine dair herhangi bir açıklama gelmedi.

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MEB YAZ TATİLİ TARİHİ 2023! Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman, uzayacak mı? Bakan Özer kesin tarihi açıkladı!

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, gelecek sene 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatili 23 Ocak 2023'te başlayacak.

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MEB YAZ TATİLİ TARİHİ 2023! Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman, uzayacak mı? Bakan Özer kesin tarihi açıkladı!

YAZ TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademik takvimine göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül günü başlamıştı ve 16 Haziran 2023'te son bulacak. Öğrenciler de karnelerini bu tarihte almış olacak. Yaz tatili ise resmen başlayacak.

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MEB YAZ TATİLİ TARİHİ 2023! Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman, uzayacak mı? Bakan Özer kesin tarihi açıkladı!

2022 - 2023 MEB TAKVİMİ

1. DÖNEM: 12 Eylül 2022 - 20 Ocak 2023

1. ARA TATİL: 14-18 Kasım 2022

YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak - 3 Şubat 2023

2. DÖNEM: 6 Şubat - 16 Haziran 2023

2. ARA TATİL: 17 - 20 Nisan 2023