MEB YAZ TATİLİ TARİHİ 2023! Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman, uzayacak mı? Bakan Özer kesin tarihi açıkladı!

Okulların kapanış tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili tarihleri araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Bakan Özer, depremden etkilenen öğrenciler için toplamda iki aylık telafi eğitimi yapılacağını ifade etti. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatil uzayacak mı, kaç gün? İşte, MEB son dakika açıklaması!