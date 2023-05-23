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Haberler Galeri DİYANET KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık dana, koyun fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş, küçükbaş vekaletle kurbanlık fiyat listesi!

DİYANET KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık dana, koyun fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş, küçükbaş vekaletle kurbanlık fiyat listesi!

"Kurbanlık fiyatları belli oldu mu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Diyanet 2023 kurbanlık fiyatları listesi kapsamında canlı küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana fiyatları araştırılıyor. Öte yandan Diyanet, vekaletle kurban kesim fiyatlarını belirledi. Peki, Kurbanlık dana fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 23.05.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 11:11
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DİYANET KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık dana, koyun fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş, küçükbaş vekaletle kurbanlık fiyat listesi!

Diyanet kurbanlık fiyatları 2023! Kurban ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirmek veya kuzu, koyun, tosun, dana almak isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı'na kısa süre kala, "Kurbanlık fiyatları ne kadar kaç TL oldu?" sorusu gündeme getirildi. İşte, Diyanet kurban fiyatları açıklaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DİYANET KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık dana, koyun fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş, küçükbaş vekaletle kurbanlık fiyat listesi!

VEKÂLETLE KURBAN BEDELİ AÇIKLANDI MI?

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.

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DİYANET KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık dana, koyun fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş, küçükbaş vekaletle kurbanlık fiyat listesi!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Erbaş'ın açıklaması şu şekilde:

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DİYANET KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık dana, koyun fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş, küçükbaş vekaletle kurbanlık fiyat listesi!

Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik.

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DİYANET KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık dana, koyun fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş, küçükbaş vekaletle kurbanlık fiyat listesi!

Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.