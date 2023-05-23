DİYANET KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık dana, koyun fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş, küçükbaş vekaletle kurbanlık fiyat listesi!

VEKÂLETLE KURBAN BEDELİ AÇIKLANDI MI?

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.