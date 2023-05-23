23 Mayıs 2023, Salı
DİYANET KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık dana, koyun fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş, küçükbaş vekaletle kurbanlık fiyat listesi!
"Kurbanlık fiyatları belli oldu mu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Diyanet 2023 kurbanlık fiyatları listesi kapsamında canlı küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana fiyatları araştırılıyor. Öte yandan Diyanet, vekaletle kurban kesim fiyatlarını belirledi. Peki, Kurbanlık dana fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 23.05.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 11:11
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