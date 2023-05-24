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Haberler Galeri Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! 7.YARGI PAKETİ maddeleri...

Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! 7.YARGI PAKETİ maddeleri...

"Genel af yolda mı son dakika 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. TBMM'de kabul edilen 7. Yargı Paketi ile gözler infaz düzenlemesine çevrildi. Bu noktada milyonlarca kişi, 7. yargı paketi maddelerinin detaylarını araştırıyor. Peki, af çıkacak mı, infaz indiriminde son durum ne? 7. yargı paketi maddeleri neler? İşte, genel af dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.05.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 08:46
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Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! 7.YARGI PAKETİ maddeleri...

"Genel af çıktı mı, ne zaman çıkacak son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ilgili araştırmalar sürüyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan 7. Yargı Paketi ile gözler infaz düzenlemesine çevrildi. Peki, Mahkumlara af yasası yolda mı? İşte, genel af 2023 son dakika gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! 7.YARGI PAKETİ maddeleri...

7.YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucu ile mücadelede yeni tedbirler ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlayan Yeni Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! 7.YARGI PAKETİ maddeleri...

GENEL AF ÇIKACAK MI, SON DURUM NE?

7. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesinin ardından gözler infaz indirimi düzenlemesine çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen pakette genef affa ilişkin bir madde bulunmuyor.

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Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! 7.YARGI PAKETİ maddeleri...

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! 7.YARGI PAKETİ maddeleri...

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanunla, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getirilirken, kira uyuşmazlıkları da arabuluculuk kapsamına alınıyor. Uyuşturucuyla mücadelede de ağır cezaların öngörüldüğü kanunla göçmen kaçakçılığı suçlarının cezaları da artırılıyor. Kanunla ayrıca, aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek..