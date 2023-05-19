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Haberler Galeri MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı BAŞVURU TARİHİ! Uzman Öğretmenlik başvuruları başladı mı? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı şartları ve kılavuzu 2023!

MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı BAŞVURU TARİHİ! Uzman Öğretmenlik başvuruları başladı mı? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı şartları ve kılavuzu 2023!

MEB son dakika duyurdu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için sürecin başladığını açıkladı. Seçim sonrası yürürlüğe girmesi beklenen kanunla ilgili olarak 5 yılını dolduran öğretmenlerin başvuruları alınacak. Uzman öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?" gibi sorular gündeme getirildi. İşte, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı şartları ve kılavuzu 2023!

Giriş Tarihi: 19.05.2023 10:17
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MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı BAŞVURU TARİHİ! Uzman Öğretmenlik başvuruları başladı mı? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı şartları ve kılavuzu 2023!

"Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Söz konusu sınava katılmak isteyenler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması sonrası detayları araştırmaya başladı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik takvimi açıklandı. İşte, başvuru tarihi...

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MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı BAŞVURU TARİHİ! Uzman Öğretmenlik başvuruları başladı mı? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı şartları ve kılavuzu 2023!

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı Sınav, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2023 Pazar günü 81 ilde yapılacak.

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MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı BAŞVURU TARİHİ! Uzman Öğretmenlik başvuruları başladı mı? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı şartları ve kılavuzu 2023!

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınav sonuçlarının ilanı ise 24 Kasım 2023 tarihinde, https://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak

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MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı BAŞVURU TARİHİ! Uzman Öğretmenlik başvuruları başladı mı? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı şartları ve kılavuzu 2023!

2023 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı BAŞVURU TARİHİ! Uzman Öğretmenlik başvuruları başladı mı? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı şartları ve kılavuzu 2023!

2023 BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,