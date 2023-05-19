MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı BAŞVURU TARİHİ! Uzman Öğretmenlik başvuruları başladı mı? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı şartları ve kılavuzu 2023!

MEB son dakika duyurdu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için sürecin başladığını açıkladı. Seçim sonrası yürürlüğe girmesi beklenen kanunla ilgili olarak 5 yılını dolduran öğretmenlerin başvuruları alınacak. Uzman öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?" gibi sorular gündeme getirildi. İşte, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı şartları ve kılavuzu 2023!