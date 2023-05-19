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Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni taktik! Oy için şekilden şekile girdi: Bir gün ülkücü bir gün İnce'ci

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni taktik! Oy için şekilden şekile girdi: Bir gün ülkücü bir gün İnce'ci

Son dakika haberi | 7'li koalisyon tarafından ortak aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yaşadığı hezimet sonrası ikinci tur öncesi dil ve siyasetinde değişikliğe gitti. Ancak Kandil'in desteğini getiren HDP ile ortaklıktan vazgeçmeyen CHP lideri adeta ne yapacağını şaşırdı. Sinan Oğan'ın oylarını alabilmek için ülkücü, Muharrem İnce'nin oylarını alabilmek için ise İnce'ci kesilerek ve kurulan kaset kumpasını adeta iktidara yıkmaya çalıştı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu konuyu yazdı.

Giriş Tarihi: 19.05.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 09:42
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni taktik! Oy için şekilden şekile girdi: Bir gün ülkücü bir gün İnce’ci

Yedili koalisyon partileri öyle derin bir seçim yenilgisi yaşadı ki cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacağını şaşırdı.

Partisinde yaşanan iç savaşı örtmek için mi, yoksa ittifak partileri arasında yaşanacak olası tartışmaların önünü kesmek için mi bilemem ama önce alelacele ne anlama geldiği anlaşılmayan 9 saniyelik bir video yayınladı. Yemin billah ediyor ve elini masaya vurarak şöyle diyordu:

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni taktik! Oy için şekilden şekile girdi: Bir gün ülkücü bir gün İnce’ci

"Buradayım ben buradayım... Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim."

Herhalde öfkesi geçmedi ki, iki gün sonra bu kez gireceği ikinci tur seçime yönelik yol haritasını açıkladı. Bunun da alelacele ve telaşla hazırlandığı çok açık ki her satırı ve her tespiti kendi söylemleriyle bile çelişiyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni taktik! Oy için şekilden şekile girdi: Bir gün ülkücü bir gün İnce’ci

Sinan Oğan'a verilen milliyetçi oyları kapma telaşına düştüğü belli ki FETÖ'nün devreye soktuğu, CHP çevresinin de kullandığı bir rezaleti şöyle anlatabiliyor:

"Ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim. Bu ülkenin vatandaşı da miting meydanlarında montajdan medet ummayan adayları hak ediyordu."

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni taktik! Oy için şekilden şekile girdi: Bir gün ülkücü bir gün İnce’ci

Siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi rezaletine böyle yaklaşmak akıl alır gibi değil.

Oysa İnce çekilirken, kendisine yönelik saldırıların, "Saray'a giden CHP'li" iftirasıyla başladığını söyleyerek açık açık adres gösteriyordu.

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni taktik! Oy için şekilden şekile girdi: Bir gün ülkücü bir gün İnce’ci

Daha ayıbı, aynı kirli odağın, kendisinin genel başkanlığına giden yolu da bir kaset operasyonuyla açtığı gerçeğiydi.
Kılıçdaroğlu, bununla da yetinmedi, Suriyeli sığınmacıları öne çıkardığı yeni yol haritasında FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilgili yine bildik, gerçekle ilgisi olmayan açıklamalar yaptı.