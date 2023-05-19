19 Mayıs 2023, Cuma
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni taktik! Oy için şekilden şekile girdi: Bir gün ülkücü bir gün İnce'ci
Son dakika haberi | 7'li koalisyon tarafından ortak aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yaşadığı hezimet sonrası ikinci tur öncesi dil ve siyasetinde değişikliğe gitti. Ancak Kandil'in desteğini getiren HDP ile ortaklıktan vazgeçmeyen CHP lideri adeta ne yapacağını şaşırdı. Sinan Oğan'ın oylarını alabilmek için ülkücü, Muharrem İnce'nin oylarını alabilmek için ise İnce'ci kesilerek ve kurulan kaset kumpasını adeta iktidara yıkmaya çalıştı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu konuyu yazdı.
Giriş Tarihi: 19.05.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 09:42
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