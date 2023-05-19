Vatandaştan TCG Anadolu’ya büyük rağbet! Metrelerce kuyruk oluştu

"20 DAKİKADIR BEKLİYORUM"

Sırada bekleyenlerden Sabri Çelen, "19 Mayıs'ta çok anlamlı bir şey, Türkiye'nin helikopter gemisi, çıkarma gemisi de olan TCG Anadolu'yu görmenin biz gençler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma Sanayii'ne meraklıyız. Bu imkanın bize sunulmasından çok mutluyum, çok da heyecanlıyım şu an içeriye gireceğim için." dedi.