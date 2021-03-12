Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme! Bakan paylaştı! 81 il valiliğine gönderildi...

Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme yaşandı. Bu noktada, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan bilgiye göre, düşük ve orta riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. İşte, yasaklar için son dakika gelişmeleri...