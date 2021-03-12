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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme! Bakan paylaştı! 81 il valiliğine gönderildi... Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme! Bakan paylaştı! 81 il valiliğine gönderildi...
Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme yaşandı. Bu noktada, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan bilgiye göre, düşük ve orta riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. İşte, yasaklar için son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 12.03.2021 23:09 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 23:09
Hafta içi ve hafta sonu yasakları için yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Normalleşme ile birlikte iller 4 farklı gruba ayrıldı. Buna göre düşük ve riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Hal böyle olunca vatandaşlar 13-14 Mart tarihinde sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, Hafta içi ve hafta sonu yasakları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.
HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?
Bundan böyle diğer tedbirler gibi sokağa çıkma yasağı da il bazlı olacak, vaka sayıları, aşı yapılan kişi sayısı ve hastanelerin doluluk oranlarına göre illere özgü normalleşme adımları atılacak.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek.
Ülke genelinde süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.