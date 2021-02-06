Askerlik yasası flaş gelişme: Askerlik süresi uzadı mı? Askerlik 9, 12, 16 ay mı oldu? Son durum...

Askerlik süresi uzadı mı? Askerlik 9, 12, 16 ay mı oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni askerlik düzenlemesi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi. Yeni düzenleme sonrasında askerlik süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Vatani görevini yerine getirmek için gün sayan vatandaşlar ise düzenlemenin detaylarını merak ediyor. ahaber.com.tr olarak tüm detayları haberimizde derledik. İşte, askerlik süresi uzadı mı? Askerlik 9, 12, 16 ay mı oldu? Son durum...