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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Askerlik yasası flaş gelişme: Askerlik süresi uzadı mı? Askerlik 9, 12, 16 ay mı oldu? Son durum... Askerlik yasası flaş gelişme: Askerlik süresi uzadı mı? Askerlik 9, 12, 16 ay mı oldu? Son durum...
Askerlik süresi uzadı mı? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Askerlik süresinin uzatıldığı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Son iddialara göre, sürenin 12 ya da 18 aya çıkacağı konuşulmaya başlandı. TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen yeni askerlik düzenlemesinin tüm detayları askerlik görevini yerine getirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, askerlik süresi uzadı mı? Askerlik 9, 12, 16 ay mı oldu? Son durum...
Giriş Tarihi: 06.02.2021 17:27
Askerlik süresi uzadı mı? Askerlik 9, 12, 16 ay mı oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni askerlik düzenlemesi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi. Yeni düzenleme sonrasında askerlik süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Vatani görevini yerine getirmek için gün sayan vatandaşlar ise düzenlemenin detaylarını merak ediyor. ahaber.com.tr olarak tüm detayları haberimizde derledik. İşte, askerlik süresi uzadı mı? Askerlik 9, 12, 16 ay mı oldu? Son durum...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASKERLİK KAÇ AY 2021?
Askerlik eğitim durumu fark etmeksizin er ve erbaşlar için 6 ay olarak yer alıyor. Yedek subay ve astsubaylar için askerlik süresi ise 12 ay şeklinde bulunuyor.Askerlik süresinin 9 ve 18 ay olması ile ilgili yeni bir düzenleme gerçekleştirilmedi.
YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ NEDİR?
Teklife göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak.
Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak.Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.
Teklif ayrıca uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor.