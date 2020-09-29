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MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? Acun Ilıcalı ücretsiz bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?
Ücretsiz bilgisayar başvuru formu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. "Haydi Şimdi" bilgisayar kampanyasının ardından bilgisayar başvurularının nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Acun Ilıcalı'nın gerçekleştirdiği kampanyada toplanan paraların MEB'e aktarılacağı açıklanmıştı. Peki, MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? Acun Ilıcalı ücretsiz bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.09.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 15:31
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