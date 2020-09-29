29 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? Acun Ilıcalı ücretsiz bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?

MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? Acun Ilıcalı ücretsiz bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?

Ücretsiz bilgisayar başvuru formu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. "Haydi Şimdi" bilgisayar kampanyasının ardından bilgisayar başvurularının nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Acun Ilıcalı'nın gerçekleştirdiği kampanyada toplanan paraların MEB'e aktarılacağı açıklanmıştı. Peki, MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? Acun Ilıcalı ücretsiz bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 15:31
  • 1
  • 9
MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? Acun Ilıcalı ücretsiz bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?

MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru nasıl yapılır? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi başladı. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimin ardından 21 Eylül'de anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim başladı. Koronavirüs salgınına göre hangi kademelerde eğitimin başlayacağı belirlenecek. Uzaktan eğitim sürecinde bilgisayarı olmayan öğrenciler için Acun Ilıcalı'nın başlattığı bilgisayar kampanyasına naıl başvuru yapıldığı merak ediliyor. 3 bin TL değerinde olan bilgisayarlar için araştırmalar sürüyor. Peki, MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? Acun Ilıcalı ücretsiz bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? Acun Ilıcalı ücretsiz bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?

MEB ÜCRETSİZ BİLGİSAYAR BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz bilgisayar dağıtımı maddi yetersizlikten dolayı derslerini takip edemeyen öğrenciler için gerçekleştirilecek. Bazu jyrynkar doğrutan tablet ve bilgisayar başvuru linki aracılığıyla başvuruları alırken bazı kurumlar ise bilgisayar ve tabletleri Milli Eğitim Bakanlığı'na Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

  • 3
  • 9
MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? Acun Ilıcalı ücretsiz bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?

Bakan Ziya Selçuk, bilgisayar kampanyaları ile ilgili şunları söyledi:

"Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.

  • 4
  • 9
MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? Acun Ilıcalı ücretsiz bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?

Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız."

  • 5
  • 9
MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? Acun Ilıcalı ücretsiz bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?

BİLGİSAYARLAR 3 BİN TL DEĞERİNDE

Acun Ilıcalı, eğitim desteği için öğrencilere dağıtılacak dizüstü bilgisayarların yaklaşık olarak 3 bin TL değerinde olduğunu bildirdi.

Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.

Acun Ilıcalı'nın duyurduğu bilgisayar kampanyasında tablet ve bilgisayarların dağıtma kısmını Milli Eğitim Bakanlığı gerçekleştirecek. Kampanyadan toplanan tüm paralar MEB'e aktarılacak.