2020-DGS TERCİH İŞLEMLERİ

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu metin, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 2020-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.