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Haberler Galeri Kritik açıklama geldi! DGS 2020 tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

Kritik açıklama geldi! DGS 2020 tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS 2020 tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonrasında, adaylar sonuçların açıklanaağı tarihi bekliyor. Önlisans mezunu olan adaylar üniversite eğitimini dört yıllık lisansa tamamlamak için Dikey Geçişler için yapılacak açıklamaları bekliyor. İşte, DGS 2020 tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 16:04
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Kritik açıklama geldi! DGS 2020 tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS 2020 tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Önlisans eğitimini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyen adaylar, DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Dikey Geçis Sınavı sonuçları geçtiğimiz ay içerisinde açıklanmıştı. Binlerce aday ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, DGS 2020 tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik açıklama geldi! DGS 2020 tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce adayın Dikey Geçiş kapsamında DGS tercihleri devam ediyor. Buna göre; ÖSYM ile gerçekleştirilen tercihlerin 2 Ekim tarihinde sona ereceği biliniyor. Gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelecek olan sonuç açıklamasına çevrildi…

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Kritik açıklama geldi! DGS 2020 tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

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Kritik açıklama geldi! DGS 2020 tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Bu yıl DGS tercih işlemlerinin 25 Eylül-2 Ekim arasında yapılacak.

Geçen yıl DGS tercih sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde tarihinde açıklanmıştı. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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Kritik açıklama geldi! DGS 2020 tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

2020-DGS TERCİH İŞLEMLERİ

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu metin, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 2020-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.