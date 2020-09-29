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Kritik açıklama geldi! DGS 2020 tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı?
DGS 2020 tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonrasında, adaylar sonuçların açıklanaağı tarihi bekliyor. Önlisans mezunu olan adaylar üniversite eğitimini dört yıllık lisansa tamamlamak için Dikey Geçişler için yapılacak açıklamaları bekliyor. İşte, DGS 2020 tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 29.09.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 16:04
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