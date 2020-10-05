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MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır?
MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaklaşık 500 bin öğrenciye uzaktan eğitim sürecinde ücretsiz bilgisayar ve tablet dağıtılacağını açıkladı. Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? Sorusunun cevabı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.10.2020 20:16Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 20:23