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MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır?

MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaklaşık 500 bin öğrenciye uzaktan eğitim sürecinde ücretsiz bilgisayar ve tablet dağıtılacağını açıkladı. Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? Sorusunun cevabı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.10.2020 20:16 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 20:23
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MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamasının ardından bedava bilgisayar ve tablet başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı gündemin ilk sırasına yerleşti. Erdoğan yaklaşık 500 bin öğrenciye uzaktan eğitim sürecinde bedava bilgisayar ve tablet imkanı sağlanacağını açıkladı. İşte, Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır?

BEDAVA TABLET VE LAPTOP DAĞITIMI BAŞVURU LİNKİ, FORMU VE EKRANI 2020!

Maddi imkansızlıklar nedeni ile uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerini takip edemeyen öğrenciler ve velileri, bedava laptop ve tablet kampanyaları başvurusu hakkında güncel gelişmeleri edinmeye çalışıyor. Kimi kurumlar doğrudan bedava tablet başvuru formu aracılığıyla başvuruları alırken kimileri ise MEB'e bağışlarını yapıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da açıklamalar geldi.

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MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Haberimiz aracılığıyla 2020 uzaktan eğitim bedava bilgisayar, tablet ve kampanyası başvuru ekranı, şartları hakkında bilgi edinebilir; kimlerin başvuru yapabileceğini ve diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz.

ASKIDA TABLET BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

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MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır?

TABLET KAMPANYALARI

Bakan Ziya Selçuk, tablet kampanyaları hakkında şunları söyledi:

Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.

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MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.