Bekçilik başvuruları için geri sayım! Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorusunun yanıtı bekçi adayları tarafından merak ediliyor. İstanbul'a 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvurular 19 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Başvuruların bitmesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. İşte, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...