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Haberler Galeri Bekçilik başvuruları için geri sayım! Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

Bekçilik başvuruları için geri sayım! Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorusunun yanıtı bekçi adayları tarafından merak ediliyor. İstanbul'a 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvurular 19 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Başvuruların bitmesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. İşte, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.10.2020 21:43 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 21:49
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Bekçilik başvuruları için geri sayım! Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Bekçilik başvuru tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan ilana göre; İstanbul'da 400 bekçi alımı yapılacak. Başvuru süreci 19 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Adaylar şimdi gelecek son dakika açıklamasına odaklanmış durumda. İşte, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçilik başvuruları için geri sayım! Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 2020 Bekçi alımı başvuruları merak ediliyor. Adaylar belirlenen tarihler arasından http://www.pa.edu.tr/ adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuru yapabileceği biliniyor. Başvuruların son günü ise 2 Ekim olarak belirlendi.

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Bekçilik başvuruları için geri sayım! Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılıyor. Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.

Bekçilik alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

Öte yandan duyuruda diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

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Bekçilik başvuruları için geri sayım! Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

BEKÇİLİK BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Bekçilik başvuruları 19 Eylül- 2 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yani başvuruların son günü 2 Ekim Cuma günü olacak.

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Bekçilik başvuruları için geri sayım! Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.