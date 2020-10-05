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Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?
Okullar hangi sınıflar için açılacak? Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında okullar hakkında alınan kararı açıkladı. Yüz yüze eğitime başlacak sınıfların sayısı arttırıldı. Açıklamanın gelmesinin ardından veliler ve öğrenciler "8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? " Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 05.10.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 20:05
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Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?
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Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?
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Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?
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Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?
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Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?