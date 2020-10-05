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Haberler Galeri Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?

Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?

Okullar hangi sınıflar için açılacak? Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında okullar hakkında alınan kararı açıkladı. Yüz yüze eğitime başlacak sınıfların sayısı arttırıldı. Açıklamanın gelmesinin ardından veliler ve öğrenciler "8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? " Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 05.10.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 20:05
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Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?
Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?

Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''İlkokul 2.3.4. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz.'' dedi. Açıklamanın ardından veliler ve öğrenciler hangi sınıfların ne zaman eğitime başlayacağını merak ediyor. İşte, Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?
Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM ALACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı;

Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2,3 ve 4.sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. 8.ve 12.sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek.

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Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?
Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?

12 EKİM'DE OKULLAR AÇILIYOR MU?

2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?
Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?

2, 3, 4, 8 VE 12. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada "Sağlık önceliklerimizden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştiriyoruz. Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüzyüze eğitimi başlatmıştık. Bugün yüzyüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1.sınıfların yanısıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüzyüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallarla yüzyüze eğitime geçilecek." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?
Başkan Erdoğan son dakika açıklaması! Okullar hangi sınıflar için açılacak? 8,9,10,11 ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur." demişti.