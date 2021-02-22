22 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 11 tanesi tamamlandı! Eski stadyum alanlarını Millet Bahçesi'ne dönüştü!

11 tanesi tamamlandı! Eski stadyum alanlarını Millet Bahçesi'ne dönüştü!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının, kullanım ömrünü tamamlamış, şehirlerin merkezinde yer alan eski stadyum alanlarını millet bahçesine dönüştürme çalışması devam ediyor. Samsun, Batman, Sakarya, Sivas ve Eskişehir'deki eski stat alanları yenilenirken, Trabzon Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nin ilk etabı tamamlandı. Diyarbakır, Kocaeli ve Gaziantep millet bahçelerinin inşası, Giresun, Hatay ve Adana'da yapılacak millet bahçelerinin ise proje çalışması sürüyor.

AA
Giriş Tarihi: 22.02.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 10:01
  • 1
  • 35
11 tanesi tamamlandı! Eski stadyum alanlarını Millet Bahçesi'ne dönüştü!

Dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut üreten TOKİ, kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu eğitim, kültür, sağlık, güvenlik ve spor tesisleri gibi hizmet binaları da inşa ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 35
11 tanesi tamamlandı! Eski stadyum alanlarını Millet Bahçesi'ne dönüştü!

Bugüne kadar ülke genelinde modern, UEFA standartlarına uygun 19 stadyum inşa eden İdare, kullanım ömrünü tamamlamış, şehirlerin merkezinde yer alan eski stadyum alanlarını ise millet bahçesine dönüştürerek vatandaşlara yeşille iç içe yeni yaşam alanları sunuyor.

  • 3
  • 35
11 tanesi tamamlandı! Eski stadyum alanlarını Millet Bahçesi'ne dönüştü!

Şimdiye kadar Türkiye genelinde 11 millet bahçesinin yapımını tamamlayıp vatandaşların kullanımına sunan İdare, birçok ilde millet bahçelerinin yapımına devam ediyor.

  • 4
  • 35
11 tanesi tamamlandı! Eski stadyum alanlarını Millet Bahçesi'ne dönüştü!

Şehirlerdeki yeşil alan miktarını arttırmayı hedefleyen TOKİ'nin millet bahçesi projelerinde bisiklet ve yürüyüş yolları, gölet, kıraathane, tema parklar ve sosyal tesisler de yer alıyor. Ayrıca şehir merkezlerine yapılan millet bahçeleri, deprem toplanma alanı, geçici barınma sahası ve koordinasyon merkezi amaçlı da kullanılıyor.

  • 5
  • 35
11 tanesi tamamlandı! Eski stadyum alanlarını Millet Bahçesi'ne dönüştü!

Millet bahçelerinin tümünün inşasının ardından, yaklaşık 160 kıraathane, 150'ye yakın mescit de buralarda inşa edilmiş, 1 milyona yakın nitelikli ağaç türü ve yaklaşık 10 milyon çalı türü de dikilmiş olacak.