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11 tanesi tamamlandı! Eski stadyum alanlarını Millet Bahçesi'ne dönüştü!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının, kullanım ömrünü tamamlamış, şehirlerin merkezinde yer alan eski stadyum alanlarını millet bahçesine dönüştürme çalışması devam ediyor. Samsun, Batman, Sakarya, Sivas ve Eskişehir'deki eski stat alanları yenilenirken, Trabzon Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nin ilk etabı tamamlandı. Diyarbakır, Kocaeli ve Gaziantep millet bahçelerinin inşası, Giresun, Hatay ve Adana'da yapılacak millet bahçelerinin ise proje çalışması sürüyor.