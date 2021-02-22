11 tanesi tamamlandı! Eski stadyum alanlarını Millet Bahçesi'ne dönüştü!

Şehirlerdeki yeşil alan miktarını arttırmayı hedefleyen TOKİ'nin millet bahçesi projelerinde bisiklet ve yürüyüş yolları, gölet, kıraathane, tema parklar ve sosyal tesisler de yer alıyor. Ayrıca şehir merkezlerine yapılan millet bahçeleri, deprem toplanma alanı, geçici barınma sahası ve koordinasyon merkezi amaçlı da kullanılıyor.