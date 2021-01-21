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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Heyecan dorukta! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Şubat celp yerleri ne zaman belli olacak? Heyecan dorukta! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Şubat celp yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik yerleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar heyecan içinde görev alacakları yer bilgisini araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Şubat celp yerleri ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 21.01.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 16:52
2021 Şubat askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat ayına girmemize kısa bir süre kala, gözler askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde askerlik duyurusu yayımlandı ve merak edilen sorular yanıt buldu. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Şubat celp yerleri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat 2021 askerlik yerleri 22 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. MSB ASAL tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:
"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir." ŞUBAT 2021 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU 1. Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Şubat 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 30 Kasım 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır. 3. Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri tablodaki gibidir.