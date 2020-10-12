MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak bilgisayar ve tablet için son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kullanacağı tabletler için merak edilen soruları yanıtladı. Maddi durumu el vermeyen öğrenciler için uygulamanın detaylarını araştırdık. İşte, MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...