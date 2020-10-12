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Haberler Galeri MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak bilgisayar ve tablet için son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kullanacağı tabletler için merak edilen soruları yanıtladı. Maddi durumu el vermeyen öğrenciler için uygulamanın detaylarını araştırdık. İşte, MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 20:59 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 21:06
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MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ve Nisan ayından koronavirüs salgınının etkisini göstermesinin ardından öğrenciler evlerinde eğitim görmeye başlamıştı. Uzaktan eğitim sürecinde maddi durumu el vereyen öğrencilere 500 bin tablet dağıtımı hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamasında bulundu. İşte, MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

500 BİN TABLET DAĞITIMI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk etapta yapılacak 500 bin tablet dağıtımının detayları açıklandı. 12 Ekim itibarıyla öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.

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MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlk etapta ücretsiz tablet için başvuru alınmayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

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MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

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MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvuru formu ve başvuru linki var mı? Bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL OLACAK?

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.