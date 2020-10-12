KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) ter dökecek adaylar sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Önlisans ve ortaöğretim mezunları ise 2 yılda bir bu sınavda ter döküyor. İşte, KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi...