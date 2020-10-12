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Haberler Galeri KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi...

KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi...

KPSS önlisans sınavı ne zaman? 25 Ekim tarihinde gerçekleşecek KPSS önlisans sınavı için geri sayım sürüyor. Adaylar sınav öncesi çalışmaların sonlandırma aşamasına geldi. Devlet kamu kuruluşlarında iş bulmak isteyenlerin ter dökeceği sınava kısa süre kala, giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. KPSS önlisans sınavı ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, KPSS önlisans tarihi açıklandı mı? Sınav giriş yerleri...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 22:27 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 22:33
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KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi...

KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) ter dökecek adaylar sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Önlisans ve ortaöğretim mezunları ise 2 yılda bir bu sınavda ter döküyor. İşte, KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi...

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek. Sınavda Genel Kültür alanından 60, Genel Yetenek alanından 60 soru sorulacak.

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KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi...

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN
BELGELER

a) 2020-KPSS ÖN LİSANS/DHBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

2020-KPSS Ön Lisans'a ve DHBT'ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

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KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi...

Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

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KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi...

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi'ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.