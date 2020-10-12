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KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi...
KPSS önlisans sınavı ne zaman? 25 Ekim tarihinde gerçekleşecek KPSS önlisans sınavı için geri sayım sürüyor. Adaylar sınav öncesi çalışmaların sonlandırma aşamasına geldi. Devlet kamu kuruluşlarında iş bulmak isteyenlerin ter dökeceği sınava kısa süre kala, giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. KPSS önlisans sınavı ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, KPSS önlisans tarihi açıklandı mı? Sınav giriş yerleri...
Giriş Tarihi: 12.10.2020 22:27 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 22:33
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