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MEB ücretsiz bilgisayar tablet dağıtımı nasıl olacak? Acun Ilıcalı bedava bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?
MEB bedava tablet bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Acun Ilıcalı'nın "Haydi Şimdi" sloganıyla başlattığı bilgisayar kampanyasına başvuruların nereden nasıl yapılacağı merak ediliyor. Bu kampanyanın ardından çeşitli kurum ve belediyeler bedava dizüstü bilgisayar ve tablet dağıtımı yapıyor. Uzaktan eğitim sürecinde bilgisayar kampanyasından faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, MEB ücretsiz bilgisayar tablet dağıtımı nasıl olacak? Acun Ilıcalı bedava bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 13:26Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 16:47