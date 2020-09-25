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MEB ücretsiz bilgisayar tablet dağıtımı nasıl olacak? Acun Ilıcalı bedava bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?

MEB bedava tablet bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Acun Ilıcalı'nın "Haydi Şimdi" sloganıyla başlattığı bilgisayar kampanyasına başvuruların nereden nasıl yapılacağı merak ediliyor. Bu kampanyanın ardından çeşitli kurum ve belediyeler bedava dizüstü bilgisayar ve tablet dağıtımı yapıyor. Uzaktan eğitim sürecinde bilgisayar kampanyasından faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, MEB ücretsiz bilgisayar tablet dağıtımı nasıl olacak? Acun Ilıcalı bedava bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 16:47
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MEB ücretsiz bilgisayar tablet dağıtımı nasıl olacak? Acun Ilıcalı bedava bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?

Acun Ilıcalı'nın başlattığı bedava bilgisayar kampanyasının detayları merak ediliyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için uzaktan eğitim süreci 31 Ağustos'ta başlamıştı. Öğrenciler bilgisayar ve tablet aracılığıyla uzaktan eğitime katılabiliyorlar. Bilgisayar ve tableti olmayan öğrenciler için yurt genelinde kampanyalar devam ediyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz canlı yayında başlattığı kampanya ile 3 bin TL değerinde bilgisayar dağıtılacağını açıklamıştı. Peki, MEB ücretsiz bilgisayar tablet dağıtımı nasıl olacak? Acun Ilıcalı bedava bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB ücretsiz bilgisayar tablet dağıtımı nasıl olacak? Acun Ilıcalı bedava bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?

MEB ÜCRETSİZ BİLGİSAYAR BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz bilgisayar dağıtımı maddi yetersizlikten dolayı derslerini takip edemeyen öğrenciler için gerçekleştirilecek. Bazu jyrynkar doğrutan tablet ve bilgisayar başvuru linki aracılığıyla başvuruları alırken bazı kurumlar ise bilgisayar ve tabletleri Milli Eğitim Bakanlığı'na Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

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MEB ücretsiz bilgisayar tablet dağıtımı nasıl olacak? Acun Ilıcalı bedava bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?

Bakan Ziya Selçuk, bilgisayar kampanyaları ile ilgili şunları söyledi:

"Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.

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MEB ücretsiz bilgisayar tablet dağıtımı nasıl olacak? Acun Ilıcalı bedava bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?

Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız."

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MEB ücretsiz bilgisayar tablet dağıtımı nasıl olacak? Acun Ilıcalı bedava bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?

BİLGİSAYARLAR 3 BİN TL DEĞERİNDE

Acun Ilıcalı, eğitim desteği için öğrencilere dağıtılacak dizüstü bilgisayarların yaklaşık olarak 3 bin TL değerinde olduğunu bildirdi.

Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.

Acun Ilıcalı'nın duyurduğu bilgisayar kampanyasında tablet ve bilgisayarların dağıtma kısmını Milli Eğitim Bakanlığı gerçekleştirecek. Kampanyadan toplanan tüm paralar MEB'e aktarılacak.